34-mal unbekanntes Zürich – Was Sie über Ihr Quartier noch nicht wussten Zürich zählt 34 Quartiere – und jedes hat Überraschungen zu bieten. Wir haben Fakten, Spezialitäten und Kuriositäten zusammengetragen. Tina Fassbind

34 Quartiere, eine Stadt: In Zürich lassen sich immer wieder unbekannte Seiten entdecken. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Sie liegen druckfrisch auf, die Zürcher Quartierspiegel 2020. Für jedes der 34 Quartiere hat Statistik Stadt Zürich eine eigene Publikation veröffentlicht, in der neben allerlei Datenmaterial auch geschichtliche Entwicklungen und Besonderheiten zusammengefasst sind. An der nächsten Veranstaltung «Statistik um 12» vom 10. November, die via Livestreaming stattfindet, werden die Stadtquartiere noch genauer betrachtet. Einige Rosinen haben wir schon jetzt für Sie herausgepickt und alphabetisch aufgelistet. Wussten Sie beispielsweise, dass…

… die Anreise nach Affoltern per ÖV am längsten dauert?