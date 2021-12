Start der Skisaison – Was Sie wissen sollten, bevor Sie auf die Ski steigen Der Schnee ist gefallen, die Saison kann beginnen – unser Service mit Tipps, Grafiken und einem Vergleich mit dem Ausland. Christian Brüngger

So soll es auch diesen Winter sein: Skifahrerinnen und Skifahrer auf dem Pas de Maimbré oberhalb Anzère (Wallis). Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Noch immer schallt er durch die Skihütten: Vico Torrianis Schlager «Alles fährt Ski» aus den frühen Sechzigerjahren. In jener Zeit entdeckte die breite Masse von Flachländerinnen und -ländern, dass sie im Winter auf den Pisten mehr Spass haben kann als zu Hause unter der Nebeldecke. Sie begann, in die Berge zu strömen. Skifahren wurde zum Volkssport. Seither ging es mit der Begeisterung bergab: Skifahren wurde wiederholt zum Auslaufmodell erklärt, verstärkt in jüngeren Jahren, weil primär die Multikulti-Schweiz zum Nationalsport keinen Bezug aufweise.