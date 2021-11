Die wichtigsten Fragen und Antworten – Was sind die Folgen der vielen Corona-Fälle bei Kindern? In der fünften Welle sind die Jüngsten stark betroffen und geben das Virus an Erwachsene weiter. Die Kinderspitäler hingegen haben andere Sorgen. Adrian Schmid

In vielen Schulen müssen die Kinder, wie hier in Zürich, jetzt wieder eine Maske tragen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Rüti ZH, Leuzigen BE, Therwil BL: Es gibt kaum ein Ort ohne Corona-Ansteckungen an den Schulen, wie dem Schulcluster-Portal zu entnehmen ist. In Wangen SZ gehen die Primarschüler jetzt sogar in den Fernunterricht. Der Kanton Nidwalden schätzt, dass rund die Hälfte der Ansteckungen derzeit an den Schulen stattfindet. Wie prekär die Situation ist, was Fachleute raten und wie die Behörden reagieren – das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie viele Kinder infizieren sich derzeit mit Corona?

Viele Kinder müssen in diesen Tagen zum Corona-Test, so wie hier in Neuenburg. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Ansteckungen sind so hoch wie nie. Allein diese Woche registrierte das Bundesamt für Gesundheit bis am Freitagmorgen über 5500 Fälle bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren. Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes schreibt im neusten Lagebericht, dass der Anstieg der Fallzahlen in der Altersgruppe bis neun Jahre am höchsten sei. Der Epidemiologe Andreas Cerny vermutet gar, dass es sich nur «um die Spitze des Eisbergs» handle. Bei den Jüngsten werde weniger getestet, weil sie zum Teil sehr klein seien und keine Symptome hätten.