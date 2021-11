Elternfrage zur sexuellen Entwicklung – Was soll die Tabuisierung von Sexualität bei Kleinkindern? Oder tun wir ihnen mit unserer Verklemmtheit womöglich einen Gefallen? Elternberaterin Daniela Melone ordnet ein. Daniela Melone

Riesentabu: Erwachsene scheinen Kinder möglichst lange vor dem Thema bewahren zu wollen. Illustration: Benjamin Hermann

Ich bin Holländerin, habe einen 3-jährigen Sohn und lebe seit ein paar Jahren in der Schweiz. Mich nervt es persönlich total, wie verklemmt der Umgang in Sachen Sexualität bei Kleinkindern hierzulande ist. Das stelle ich zumindest immer wieder fest, wenn ich mich dazu mit Müttern aus meinem Bekanntenkreis austauschen möchte. Sexualität bei Kindern scheint ein Riesentabu zu sein, obwohl es doch eigentlich klar sein sollte, dass auch Kinder Lust empfinden und Experimentierfreude haben – nicht? Warum haben so viele Erwachsene Probleme damit, sich mit diesem Thema zu befassen? Leserfrage von Marijke aus Zürich