Chat GPT ausprobiert – Was steckt hinter dem neusten Hype-Chatbot? Ein Tool, das auf Befehl Aufsätze und Gedichte schreibt, sorgt für Erstaunen. Wir zeigen, wie es funktioniert, und sagen, was Microsoft und Elon Musk damit zu tun haben. Rafael Zeier

Der neuste Chatbot vorgeführt. Video: Rafael Zeier

In den letzten Monaten haben malende Computer für reichlich Aufsehen gesorgt. Ähnlich wie bei der Google-Suche tippt man ein paar Wörter in ein Textfeld ein, und die künstliche Intelligenz macht daraus innert Sekunden ein Ölgemälde.

Eines der berühmtesten Beispiele ist Dall-E von der amerikanischen Firma Open AI. Das in San Francisco angesiedelte Unternehmen ist eine Mischung aus Forschungsanstalt und Firma. Gegründet wurde Open AI 2015 unter anderem von Elon Musk, der sich inzwischen aber aus dem Verwaltungsrat zurückgezogen hat, aber weiter als Investor und Spender fungiert. Zu den prominentesten Investoren gehört auch Microsoft.

Open AI forscht in allerhand Bereichen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Unter anderem auch an Programmen, die Texte erstellen und Fragen beantworten können. Das neuste Beispiel ist der Chatbot Chat GPT. Letzte Woche lanciert, hat der Bot bereits über eine Million Nutzer, wie der Firmenchef mitteilt.

Mit solch guten Zahlen lässt der Hype nicht lange auf sich warten. Manche sehen in Chat GPT bereits eine Konkurrenz für Googles Suche und Sprachassistenten wie Siri oder Alexa.

Ausprobieren kann man das Tool (aktuell noch) gratis unter diesem Link. Man braucht sich einzig mit dem eigenen Microsoft- oder Google-Konto anzumelden. Da der Chatbot aktuell sehr gefragt ist, kann es vorkommen, dass man nicht sofort Einlass bekommt und etwas Geduld haben muss. Einmal eingeloggt, erscheint diese Warnung:

Es handle sich beim Bot um ein Forschungsprojekt, Antworten können auch mal falsch sein. Wir sind also gewarnt!

Dann tippt man in das Textfeld entweder eine Frage oder einen Auftrag. Chat GPT ist zwar aktuell auf Englisch, aber der Bot kann auch sehr gut Deutsch. Wir tippen also: «Erkläre in einem Gedicht, was Chat GPT ist.»

Innert Sekunden wird dieser Text ausgespielt:

«Chat GPT ist ein digitaler Freund

In Form eines Bots, der nie müde wird

Er ist ausgebildet mit der neusten Technologie

Um dir stets hilfreiche Antworten zu liefern

Ein sprachgesteuertes Modell, immer bereit

Um deine Fragen zu beantworten, Tag und Nacht.

Er ist immer da, wenn du ihn brauchst

Mit seinem Wissen, das unendlich zu sein scheint

Ein treuer Begleiter, der nie versagt

In der Welt der Technologie, ein echter Gewinn.

So wenn du jemals Rat brauchst

Frag Chat GPT, er wird dir bestimmt helfen

Denn er ist der beste digitale Freund

Den man sich nur wünschen kann.»

Man kann Chat GPT aber auch Fragen stellen oder sich die Kommaregeln erklären lassen. Wann der nächste Zug von St. Gallen nach Zürich fährt, weiss der Bot aber noch nicht.

Und aufgepasst: Chat GPT sammelt Informationen aus dem Internet, genau wie die Google-Suche. Anders als die Google-Suche präsentiert Chat GPT aber keinen Blumenstrauss an möglichen Antworten, sondern nur eine – und ohne Quellenangaben.

Und darum sollte man die Antworten nicht blind für bare Münze nehmen. Wer also bereits mit dem Gedanken spielt, sich seine wissenschaftliche Arbeit oder eine Hausaufgabe mit Chat GPT erledigen zu lassen, sollte genug Zeit einplanen, alle Fakten und Informationen noch mal nachzuprüfen. Wie ein echter Mensch kann auch der Chatbot auf Falschinformationen hereinfallen.

Mechanismen gegen Fake News

Es gäbe zwar Mechanismen, die verhindern sollen, dass der Chatbot auf fehlerhafte Quellen oder Unwahrheiten hereinfällt, aber ganz ausschliessen kann man das nie.

Und dann ist da noch die Sache mit dem Geld. Eine Anfrage koste das Unternehmen wohl einen einstelligen US-Cent-Betrag, erklärt der Chef auf Twitter. Aber das müsse man noch genauer anschauen. Denn aktuell geht es erst mal nur ums Experiment. Ein Geschäftsmodell folgt später.

Auftrag eingetippt, und die künstliche Intelligenz liefert einen Text – so wie sie dieses Bild erschaffen hat. Foto: Dall-E

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

