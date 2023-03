Elternfrage: Konkurrenzkampf bei Geschwistern – Was tun gegen die Rivalität unter meinen Enkeln? Zwischen den Enkelkindern einer Leserin herrscht ständiger und oft gewaltsamer Streit. Die Tipps von Elternberaterin Daniela Melone. Daniela Melone

Wer ist stärker? Wird der Wettbewerb unter Geschwistern angeheizt, kann Eifersucht und Aggression entstehen. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, ich schreibe nicht als Mutter, sondern als Grossmutter. Die zwei betreffenden Enkelkinder hüte ich bis drei Tage die Woche. Oft übernehme ich auch in den Ferien oder am Wochenende, weil die Eltern viel arbeiten und sich die Mutter zusätzlich im Studium befindet. Unser Problem: ständiger, oft gewaltsamer Streit zwischen dem 12-Jährigen und seinem 8-jährigen Bruder, der alles kann, was er in die Finger nimmt – egal ob Schule, Musik oder Sport. Es herrscht also grosse Rivalität zwischen den Brüdern und seit einem Jahr bekommt der Ältere nur noch schlechte Noten, was zu Frust und Traurigkeit führt. Er geht zwar unfreiwillig zum Psychiater, wie auch die Eltern, findet es aber schlimm, dass alle über ihn reden. Es tut uns sehr weh, ihn so zu sehen. Allerdings ist zu sagen, dass, wenn die Kinder übers Wochenende in unserem Haus sind, viel weniger gestritten wird. Beide Geschwister haben eine hohe Sozialkompetenz. Was tun? Leserinnenfrage von Rosemarie