Fit in 8 Wochen – Was tun gegen Muskelkrämpfe: Mythen und Fakten Die Schmerzen treten bei Ermüdung oder zu wenig Flüssigkeit auf. Erst einmal wird gedehnt. Es können aber auch ungewöhnliche Mittel helfen – wie saure Getränke. Martina Frei

Am häufigsten treten Muskelkrämpfe in der Wade auf. Der Grund ist meist Ermüdung und zu wenig Flüssigkeit. Foto: Getty Images

Ab und zu habe sie Muskelkrämpfe gehabt, sagt Scharly Steigenberger, Leaderin des Teams Scharly im «Fit in 8 Wochen»-Programm dieser Zeitung. So ähnlich könnte es einigen Leserinnen und Lesern gegangen sein.

Als Erstes hilft: Den krampfenden Muskel sanft dehnen! Das wirkt sicher und schnell. Es gibt aber noch weitere, zum Teil verblüffende Tricks gegen die unangenehmen Schmerzen.

Ein legendäres Mittel sind der Sud von Mixed Pickles oder anderem süss-sauren Gemüse. Er soll den Philadelphia Eagles einst zum Sieg gegen die Dallas Cowboys verholfen haben. Bei fast 43 Grad Celsius musste rund ein Dutzend der Cowboys wegen Muskelkrämpfen das Footballspiel aufgeben. Die Philadelphia Eagles siegten. Das Spiel ging als «Pickle Juice Game» in die Annalen ein. Der Trainer der Eagles hatte den Spielern vorher geraten, anstelle von Wasser den süss-sauren Sud zu trinken. Das schien die Muskelkrämpfe verhindert zu haben.

Experiment mit süss-saurem Sud

In einem kleinen Experiment mit zehn Männern wurde die Wirkung später geprüft. Zuerst pedalten die Probanden auf einem Velo, bis sie etwa drei Prozent ihres Gewichts herausgeschwitzt hatten. Die Dehydrierung – also der Wasserverlust – und die Ermüdung sind nämlich zwei der Gründe, warum Sportlerinnen und Sportler so oft unter Muskelkrämpfen leiden.

Dann wurde elektrisch ein Muskel an der Fusssohle jedes Probanden gereizt und so ein Muskelkrampf in der Grosszehe ausgelöst. Er endete nach durchschnittlich 134 Sekunden, wenn die Versuchspersonen Wasser zu trinken bekamen. Nur 85 Sekunden, also deutlich kürzer, dauerte der Krampf hingegen, wenn sie den süss-sauren Sud tranken. Vielleicht könnte es sogar genügen, den Mund nur mit dem Sud auszuspülen – dafür lieferte letztes Jahr ein anderes kleines Experiment Hinweise.

Warum der Sud wirkt, ist ein Rätsel. Eine Hypothese besagt, dass der saure Essig im Sud als sogenannter TRP-Agonist bestimmte Nervenrezeptoren im Rachenraum reizt und dies über «Verschaltungen» reflexartig dazu führt, dass die Nerven in den Beinen weniger Kontraktionssignale an die Muskeln aussenden. Auch Senf und Capsaicin, der scharfe Wirkstoff aus der Chilischote, sind TRP-Agonisten. Ob sie gegen Muskelkrämpfe helfen, ist offen. Ein kleiner Versuch ergab erste Hinweise darauf.

Wer die Mixed-Pickles-Methode ausprobieren will, trinkt etwa einen Milliliter Sud pro Kilo Körpergewicht. Stellt sich der gewünschte Effekt nicht innert zwei Minuten ein, bringt es nichts, noch länger auf eine Wirkung zu hoffen.

Wann sind Krämpfe ungewöhnlich? Infos einblenden Die Hälfte der Ausdauersportlerinnen und -sportler hat mindestens einmal pro Woche nachts einen Muskelkrampf, dasselbe gilt für Menschen über 65 Jahre. Die Betroffenen bekommen den Krampf meist bei oder kurz nach körperlicher Aktivität (vor allem bei repetitiver, langdauernder Muskelaktivität) oder aber in Ruhe, oft auch nachts. Wenn ein Muskel verkürzt wird, kommt es eher zum Krampf, als wenn er gedehnt wird. Oft kündigt ein Muskelzucken den sich anbahnenden Krampf an. Ausgelöst wird der Muskelkrampf durch zu viele Nervenimpulse. Mit zunehmendem Alter, bei Müdigkeit, Erschöpfung und während der Schwangerschaft sind Muskelkrämpfe häufiger. Wasserverlust, zum Beispiel bei grosser Hitze oder durch Schwitzen beim Sport, begünstigt die Krämpfe. Wenn der Vorrat an Glycogen, dem Energielieferanten in den Muskeln, aufgebraucht ist, kommt es ebenfalls eher zu Muskelkrämpfen. Auch bestimmte Medikamente (beispielsweise Betablocker, Asthmamittel zum Inhalieren, Cholesterinsenker, entwässernd wirkende Blutdrucksenker) oder alkoholische Getränke können Muskelkrämpfe begünstigen. Gefährdet sind auch Betroffene mit einer Schilddrüsenunterfunktion, Diabetes, Leberzirrhose, Polyneuropathie und weiteren Krankheiten. Treten die Muskelkrämpfe nach längerem Gehen auf und bessern sich, sobald man ruhig stehen bleibt, kann die Ursache eine Durchblutungsstörung wegen Gefässverengungen im Bein sein. Am häufigsten sind die Wadenmuskeln betroffen. Wer Muskelkrämpfe vor allem an den Armen, am Rumpf oder an den Oberschenkeln bekommt, sollte sich neurologisch untersuchen lassen. (mfr)

André Wolter, Physiotherapeut und Triathlet im deutschen Lüneburg, hat sich privat und in einem Fachartikel eingehend mit dem Gurkensaft, wie er es nennt, beschäftigt. Aufgrund verschiedener Studien vermute er, dass der saure Geschmack entscheidend sei für die Wirkung. «Aber das ist nur eine Hypothese», sagt Wolter.

Sobald der saure Geschmack nämlich nachlasse, würden die Krämpfe seiner Erfahrung nach wieder beginnen. Brausepulver etwa nütze immer nur kurzzeitig. «Am besten haben bei mir saure Zitronenbonbons gewirkt, die sich langsam innerhalb von 15 Minuten aufgelöst haben. Als Trainer würde ich so etwas aber nicht empfehlen, wegen der Gefahr des Verschluckens», fügt er an.

«Bei Muskelkrämpfen sollte das Getränk Kohlenhydrate und Mineralstoffe, sogenannte Elektrolyte, enthalten.» Carsten Schumann, Neurologe

Während das Trinken von süss-saurem Sud oder das Lutschen von sauren Drops in die Kategorie «experimentell» fallen, ist das Ausgleichen des Flüssigkeitsverlusts erwiesenermassen wirksam. Denn Dehydrierung, sei es durch Hitze, durchs Schwitzen oder durch entwässernd wirkende Blutdrucksenker, begünstigt Muskelkrämpfe.

«Bei Muskelkrämpfen sollte das Getränk Kohlenhydrate und Mineralstoffe, sogenannte Elektrolyte, enthalten», rät der Neurologe Carsten Schumann. Er hat letztes Jahr im «Deutschen Ärzteblatt» zusammengefasst, was gegen Muskelkrämpfe hilft.

Aufpassen müssen Sportlerinnen und Sportler mit koffeinhaltigen Getränken. Diese können die Erregbarkeit des Nervensystems erhöhen und so möglicherweise Muskelkrämpfen Vorschub leisten. Für den von Muskelkrämpfen geplagten Sportler hat das Rehydrieren aber einen Haken: Es dauert mindestens 13 Minuten, bis die Flüssigkeit ins Blut übergegangen ist.

Mit koffeinhaltigen Getränken sollten Sportlerinnen und Sportler vorsichtig sein. Foto: Keystone

Schneller hilft, wie eingangs erwähnt, circa 30 Sekunden langes Dehnen. Es bringt die erregenden und die hemmenden Nervenimpulse, die auf die Muskeln einwirken, wieder ins Gleichgewicht. Dabei kann auch Massage helfen oder ein aufgelegter, kühler Gegenstand.

Auch vorbeugend ist das Dehnen sehr zu empfehlen. Zum Beispiel kann man mehrmals am Tag den Körper im Stand nach vorn beugen und dabei die Fersen am Boden lassen. So werden die Wadenmuskeln gedehnt. «Das lässt sich gut in den Alltag einbauen. Während Sie zum Beispiel beim Einkaufen an der Kasse warten, können Sie Ihre Muskeln dehnen», rät Carsten Schumann. «Und beim Joggen erst mal langsam loslaufen und die Muskeln warm werden lassen.»

Manche schwören auf Bitterlimonade

Manche Menschen, die zu Muskelkrämpfen neigen, schwören auf ein Fläschchen chininhaltige Bitterlimonade wie zum Beispiel Schweppes. Es enthält 34 Milligramm Chinin pro Liter. Damit macht man nichts verkehrt, allerdings bezweifeln Fachleute wie Wolter und Schumann, dass diese kleine Dosis eine Wirkung hat.

Chinin senkt die Erregbarkeit der Nerven, die am Muskel ansetzen. «Es ist der einzige Wirkstoff, der bei Muskelkrämpfen einen Nutzen gezeigt hat», sagt Schumann. Er hält den Einsatz in Form von Chininsulfat oder Hydrochinin unter ärztlicher Überwachung für sinnvoll, sofern nichts dagegen spricht. «In höheren Dosierungen kann Chinin Herzrhythmusstörungen verursachen. Gegen Muskelkrämpfe verwendet man aber niedrigere Dosen», sagt Schumann.

Eine Analyse der Cochrane-Wissenschaftsvereinigung spricht dem Chinin wenig Nutzen zu: Sie kam zum Schluss, dass die Muskelkrämpfe durch Chinin zwar abnehmen würden und weniger heftig seien – der Effekt sei jedoch dermassen klein, dass er nicht relevant sei.

Bevor man Chinin probiere, sei zuerst ein Behandlungsversuch mit Magnesium zu empfehlen, «obwohl die Studienlage keine ausreichend gesicherte Wirksamkeit erkennen lässt», rät die Leitlinie. «Magnesiumpräparate werden zuhauf gegen Muskelkrämpfe verordnet und genommen, obwohl es keinen Beweis gibt, dass das etwas bringt», sagt André Wolter. «Bisher konnte keine Studie einen Effekt von Magnesium in einer allgemeinen Patientenpopulation nachweisen.» Immerhin ist Magnesium in der Regel gut verträglich.

Bisher konnte keine Studie den Effekt von Magnesium gegen Muskelkrämpfe nachweisen. Foto: Keystone

Dass manchen Sportlern das Magnesium dennoch nütze, liege vielleicht daran, dass einige Produkte das saure Magnesiumcitrat enthalten, vermutet der Physiotherapeut. Ein Mangel an Mineralstoffen wie Magnesium oder Kalzium sei bei gesunden Menschen jedenfalls kaum je der Grund für Muskelkrämpfe, und bis das Magnesium am Muskel ankomme, dauere es «mindestens 30 Minuten». Die einzige Ausnahme ist die Schwangerschaft: Hier könnte Magnesium möglicherweise wirksam sein gegen Muskelkrämpfe.

Die Liste der unbewiesenen Mittel, die Athleten gegen Muskelkrämpfe einsetzen, ist lang: Einlegesohlen, Salz, in die Oberlippe zwicken, Vitamin B6, elektrische Muskelstimulation… Manche sind sogar überzeugt, dass ein Seifenstückchen, das es extra zu kaufen gibt, in den Socken Wunder vollbringt. Auch wenn der Krampf damit nicht verschwindet – immerhin duften damit die Füsse.

Martina Frei ist Wissenschaftsredaktorin, Hausärztin und hat eine ¾-Ausbildung in Public Health. Sie berichtet vor allem über Medizin- sowie Gesundheitsthemen und über Tiere. In ihrer Kolumne und in zwei Büchern beschreibt sie seit 2009 höchst ungewöhnliche medizinische Fallgeschichten. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.