Kolumne von Michèle Roten – Wohin mit all den bedeutungslosen Geschenken? Falls Sie und Ihre Kinder sich nicht über alles freuen, was sie an Weihnachten erhalten haben: Unsere Kolumnistin weiss, was Sie damit machen können.

Was soll ich mit all den Geschenken machen, die meine Kinder und ich gar nicht wollen und uns nicht gefallen?

Julian, 49, Informatiker

Ich liebe Geschenke. Ich liebe es, Geschenke zu bekommen, und noch viel mehr liebe ich es, Geschenke zu machen. Ein gut ausgesuchtes Geschenk ist ein Zeichen dafür, dass man der beschenkten Person zuhört, sie beobachtet, versteht, sich Gedanken über sie macht. Es ist Material gewordene Liebe.

Aber Weihnachten in Zeiten des Kapitalismus pervertiert den an sich schönen Akt zu einem opportunistischen Zugzwang und resultiert in einem bedeutungslosen Haufen Dinge – genau, was Sie beschreiben. Was nicht heisst, dass die Dinge wertlos sind – für jemand anders sind sie genau das bisschen Luxus, das so einen grossen Unterschied machen kann.