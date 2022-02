Sportferien im Unterland – Was tun mit Kindern im schneefreien Kanton Zürich? Winterlich fühlen sich die zwei Wochen Schulferien daheim nicht an. Mit diesen Tipps wird die Auszeit dem Prädikat Sport trotzdem gerecht. Emil Bischofberger

Vereinigt viel Bewegung unter einem Dach: Der Skillspark in Winterthur. Foto: Johanna Bossart

Wer sich in diesen Ferien nicht in die verschneiten Berge verzogen hat, sollte seine Zeit auf den sozialen Medien knapp halten. Denn die Winterbilder der Freunde aus dem Schnee erinnern permanent daran, wie grau diese Zeit im Unterland doch sein kann. Nur: Die Skiferien heissen in der Schule schon lange Sportferien. Aus gutem Grund: Sport lässt sich mit den Kindern sehr wohl auch im Kanton Zürich betreiben, Schnee hin oder her. Eine Übersicht übers Angebot.

Alles, was rollt