Mamablog: Postpartale Depression – Was tun, wenn Mama nicht mehr mag? Unter diesem Titel erschien in diesem Jahr die Bachelorarbeit unserer Gastautorin Sylvie Goldberger. Einen Auszug ihrer Erkenntnisse teilt sie mit uns in ihrem Beitrag. Sylvie Goldberger

Niedergeschlagen und freudlos: In der Schweiz erkranken jährlich 15 Prozent der Mütter an der PPD. Foto: Getty Images

Ich selbst erkrankte nach den ersten beiden Geburten meiner Kinder an einer postpartalen Depression. Einer Depression also, die sich in Form von Niedergeschlagenheit, Interessenverlust, Freudlosigkeit, Schlafstörungen, Ängsten und Schuldgefühlen zeigt.