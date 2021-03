Der konservierte Winter – Was vom grossen Schnee in Zürich übrigblieb Wir nannten es «Flockdown», und es war weiss und für manche auch etwas nervig. Übrig bleiben schwarze Haufen. Hélène Arnet (Text) , Andrea Zahler (Bilder) , Sabina Bobst (Bilder)

Die Räumungskräfte parkierten die Schneemassen beim Hallenstadion. Noch liegt dort ein sechzig Meter langer Schneehaufen. Foto: Andrea Zahler

Erinnern Sie sich an den Freitagmorgen, Mitte Januar, als in Zürich Tram und Busse nicht mehr fuhren, die parkierten Autos unter den Schneemassen verschwanden, Schneemänner vor dem Grossmünster auftauchten und alles so still war?

Zwei Monate später: Auf einem Parkplatz beim Hallenstadion liegt immer noch ein riesiger Schneehaufen. Den man allerdings auf Anhieb kaum als solchen erkennt. Der sechzig Meter lange Wulst, der an manchen Stellen einen Menschen überragt, ist schwarz. Sieht es so in unseren Lungen aus?

Weshalb sind Schneehaufen schwarz? Infos einblenden Es ist nicht die Luftverschmutzung, die den Schnee schwärzt. Da sind sich die Fachleute der Baudirektion Zürich sicher. Wolfgang Bollack erklärt: «Feinstaubteilchen sind so klein, dass diese sich fürs Auge nicht so manifestieren.» Auch Russ aus dem Strassenverkehr sei nicht der Verursacher, zumal der stark abgenommen habe. Seinen amtsinternen Recherchen gemäss handelt es sich um feste Bestandteile wie Pneuabrieb und Strassenschmutz. «Der sammelte sich bereits in den Schneemaden an, als sie noch am Strassenrand lagen.» Und sie bleiben bei den grosse Schneehaufen konzentriert liegen, während der Schnee wegschmilzt. (net)