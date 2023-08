Was von der Weltmeisterschaft bleibt – Diese WM ist ein Meilenstein – und ein Fingerzeig an die Schweiz Das Turnier in Australien und Neuseeland hat eine neue Ära im Fussball der Frauen eingeläutet und gezeigt, wie Erfolge erreicht werden. Die Schweiz sollte besonders genau hinschauen. Florian Raz

Die Schweiz braucht eine bessere Liga

Harte Landung im Achtelfinal: Meriame Terchoun beim WM-Aus der Schweizerinnen gegen Spanien. Foto: Saeed Khan (AFP)

Es ist kein Zufall, dass es England und Spanien in den WM-Final 2023 geschafft haben. Beide haben in den letzten Jahren den Aufstieg ihrer heimischen Liga erlebt. Inzwischen profitieren die Nationalteams von der Arbeit, die in den Clubs dieser Meisterschaften geleistet wird.