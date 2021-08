15 Kinderfragen an Bademeister – Was war das Seltsamste, das Sie je im Wasser fanden? Was Sie schon immer von der gelb-schwarzen Instanz am Beckenrand wissen wollten, sich aber nie getraut haben zu fragen. Zum Glück gibt es Kinder, die das übernehmen. Jean-Marc Nia

Er sprang schon von 20 Metern in die Tiefe: Franco Petoia. Foto: Andrea Zahler

Die Einladung zu der anstehenden Poolparty im Freibad Letzigraben liest sich fantastisch. Die Betreiber stellen Familien und ihren Kindern verschiedene Wasserspielgeräte zu Verfügung, bieten geleitete Spiele an, eine Hüpfburg steht bereit, es gibt Spielstationen auf der Spielwiese, und dazu läuft Partymusik. Das lässt Neid aufkommen, nicht mehr in dem Alter zu sein, in dem man elterliche Mahnungen betreffend Sonnenbrand und «ränn nöd, es isch rutschig!» mit einer Arschbombe ins Wasser und Wegtauchen ignorieren konnte.

Mag man als Kind die gut gemeinten Ratschläge der Erziehungsberechtigten mit erwähntem Sprung quittiert haben, nie ignoriert wurde aber die Instanz am Beckenrand in Gelb-Schwarz: die Bademeisterinnen und Bademeister. Wie Franco Petoia einer ist und im Letzigraben arbeitet. Und wer, wenn nicht die Kinder, könnten ihm zu seinem Beruf die besten Fragen stellen. Darum hier 15 Fragen, frisch aus dem Kindermund.