Ausgehen über Auffahrt – Was, wenn es in Zürich plötzlich zu Menschenansammlungen kommt? In Basel versammelten sich am Samstag viele Nachtschwärmer verbotenerweise. Die Zürcher Bar-Branche ist sich bewusst: Das könnte auch hier passieren. Thomas Zemp

Die Langstrasse am vergangenen Wochenende: Die Temperaturen spätnachts waren recht tief. Foto: Sabina Bobst

Auch auf der Piazza Cella an der Langstrasse und auf dem Bullingerplatz hatte es am vergangenen Samstag nachts zu viele Leute – die Zürcher Polizei sperrte deshalb den Bullingerplatz. Doch so viel Partyvolk konzentriert an einem Ort wie in der Steinenvorstadt in Basel gab es an den zwei beliebten Ausgehorten in Zürich nicht.