Geldblog: Invalidität im Alter – Was, wenn ich als Frühpensionierter invalid werde? Warum es sich trotz AHV und Pensionskasse empfiehlt, zusätzlich Mittel für Notsituationen auf die Seite zulegen. Martin Spieler

Zusätzliches Einkommen im Alter: Der Aufbau von Notkapital muss über Jahre hinweg und systematisch geplant werden. Foto: Unsplash

Mit Jahrgang 1960 habe ich mich auf eigenen Wunsch im Alter von 60 Jahren frühpensionieren lassen. Wie bin ich im Fall von Invalidität als Frühpensionierter versichert? Oder anders gefragt: Muss ich in dieser Beziehung bestimmte finanzielle oder versicherungstechnische Vorkehrungen treffen? Leserfrage von Z.U.

Grundsätzlich geschützt ist man gegen die finanziellen Folgen einer Invalidität durch die AHV, die Pensionskasse und durch eine allenfalls vorhandene private Vorsorge. Wenn man noch im Erwerbsleben ist, wird in der AHV/IV auch die Leistung bei Invalidität versichert: Im Falle einer Invalidität wird eine Invalidenrente ausbezahlt, vorausgesetzt, man erfüllt die vorgegebenen Kriterien. Bei einer frühzeitigen Pensionierung so wie Sie es gemacht haben, wird durch die AHV eine in Folge der frühzeitigen Pensionierung gekürzte Altersrente ausbezahlt. Der Versicherungsschutz bei Invalidität durch die IV endet damit.