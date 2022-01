«Apropos» – der tägliche Podcast – Was will Putin im Osten erreichen? 100’000 russische Soldaten stehen an der ukrainischen Grenze. Und auch nach Kasachstan schickte Wladimir Putin seine Soldaten. «Apropos» erklärt, was im Osten los ist. Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Zita Affentranger als Gast

Was sind seine Pläne? Wladimir Putin beim Beobachten einer Militärübung. Foto: AP, Keystone

Die Krise im Osten ist kompliziert. Da ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. In Belarus ist die innenpolitische Lage unruhig. Und auch in Kasachstan gab es vor kurzer Zeit Aufstände. Ein Land und ein Mann spielen in all diesen Konflikten die Hauptrolle: Russland und Wladimir Putin.

Dem weissrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko half Putin letztes Jahr mit einem Millionenkredit. Und der Präsident von Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, bekam letzte Woche militärische Unterstützung aus Russland, um die Proteste im Land zu bekämpfen. (Lesen Sie hier 7 Antworten zu den Aufständen in Kasachstan.)

Um eine weitere Eskalation im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu verhindern, finden diese Woche Gespräche zwischen Russland und der Nato statt. In einer neuen Folge von «Apropos» erklärt Zita Affentranger, was im Osten gerade geschieht und welche Ziele Wladimir Putin verfolgt. Die Auslandredaktorin und ehemalige Russlandkorrespondentin ordnet auch die Ereignisse in Kasachstan ein. Host ist Philipp Loser.

