Der verpasste Sommer – Was wir in diesem Sommer wenigstens einmal noch erleben möchten Schon Mitte August, und der Sommer beginnt erst. Es gibt viel nachzuholen. Zum Beispiel … Jean-Marc Nia , Priska Amstutz , Martin Sturzenegger , Annik Hosmann , Pascal Unternährer , Hélène Arnet

Ein Picknick am Käferberg oder in einem Stadtpark muss unbedingt noch sein, bevor die Abende kühl werden. Foto: Dominique Meienberg

Kalendarisch beginnt in knapp zwanzig Tagen der Herbst. Doch hatten wir noch gar keinen Sommer! Das wird knapp, um alles noch zu unternehmen, was einen richtigen Sommer ausmacht. Nämlich:

Just chillin’



Baden konnte ich schon, meine Kinder zwangen mich relativ früh, bei für mich fast tödlichen 18 Grad, in die Limmat. Für was es aber bis jetzt nie reichte, ist simpelstes Chillen.

Eingepackt in den Rucksack werden eine Decke, ein Prosecco, was zu knabbern (am liebsten Salt and Vinegar Chips), vielleicht noch ein paar Früchte. Und dann auf den Käferberg. Oder in einen Park. Oder auf den Friedhof Eichbühl.