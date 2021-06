Sweet Home: Nach Corona – Was wir zurückhaben wollen – und was nicht Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Trotzdem denken wir an ihr Ende und freuen uns auf neue Freiheiten. Marianne Kohler Nizamuddin

Grosse Ereignisse verändern die Welt. Die Pandemie ist so eines. Jetzt, da viele geimpft sind, die Ansteckungen zurückgehen und das Wetter endlich schöner wird, freuen wir uns auf neue Freiheiten und ziehen bereits ein wenig Bilanz. Gibt es Dinge, die wir aus der Zeit der Pandemie und aus dem Lockdown behalten möchten? Worauf können wir in Zukunft verzichten und was wünschen wir uns zurück?

Genau über solche Gedanken habe ich schon einmal etwas gelesen und zwar in der ersten englischen Vogue, die nach dem Zweiten Weltkrieg publiziert wurde. Ich habe viele alte Zeitschriften und liebe sie, weil sie mehr als alles andere Alltägliches aus der Vergangenheit lebendig machen. Die kleine doppelseitige Geschichte hat mich begeistert. Sie ist eine Reise in den Alltag einer Welt vor 76 Jahren. Zudem ist sie moderner und hübscher aufgezogen als vieles, was man heute sieht.