Klimawandel verändert Riffe – Die Korallen sind nicht zu retten – doch die Riffe leben Korallenpolypen sind empfindlich, viele werden den Klimawandel nicht überstehen. Ihren Platz könnten neue, überraschende Organismen übernehmen, wie ein Experiment zeigt – mit völlig offenen Folgen. Benjamin von Brackel

Bunt, voller Leben – und durch steigende Temperaturen bedroht: Korallenriffe. Foto: HO

Korallenriffe gehören zu den artenreichsten und schillerndsten Ökosystemen der Welt, vergleichbar mit den Regenwäldern an Land. Was die Vielfalt der tropischen Riffe allerdings vor allem ausmacht, sind weniger die farbenprächtigen Korallen selbst sowie die Fischschwärme in ihrer Umgebung – sondern das, was unter und in ihnen lebt.

In den Spalten und Höhlen der Riffe verbirgt sich eine geheime Welt, die Welt der sogenannten Kryptobiota: Schwämme, Schnecken, Muscheln, Pilze und Bakterien. In vielen Fällen sind die Organismen so klein, dass sie nur mit der Lupe zu erkennen sind, wenn überhaupt. Sie sind entscheidend für das Überleben der Korallenriffe, etwa weil sie Algen abgrasen oder organisches Material filtern und so den Nährstoffkreislauf ankurbeln.