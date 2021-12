Profi-Tipps - Was wirklich gegen einen Kater hilft

Was wirklich gegen einen Kater hilft

Ein gewisser Trost: In jungen Jahren sind die Kater weniger heftig.

Das ist das Faszinierende am Kater: Er ist immer wieder anders. Mal äussert er sich als leichtes Kopfweh, dann als der von Ihnen beschriebene Zustand. Man könnte sich auch fragen, ob es eine Art Krankheit ist oder nicht,. Dazu kommt, dass Kater von Menschen verschieden erlebt werden.

Ohne die Vorfreude auf den Silvesterabend trüben zu wollen: Ein richtiger Kater fühlt sich an, als ob man sterben muss.

Gegen Covid stand innert eines Jahres eine Arznei zur Verfügung. Natürlich, es ging um Leben und Tod. Doch Abermillionen haben schon an Katern gelitten. Der Volkswirtschaft gehen dadurch gemäss Studien Milliarden verloren. Was ist das Problem in der Katerforschung?

Alkohol hat ähnliche chemische Eigenschaften wie Wasser und dringt in fast alle Organe ein. Dadurch kommt es zu vielen verschiedenen Reaktionen, die noch nicht alle vollends entdeckt sind. In den letzten zwanzig Jahren wurde aber viel geforscht, das Mysterium Kater ist weitgehend entschlüsselt.