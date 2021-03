Zürichs rätselhafte Schilder – Was wollen uns die farbigen Täfelchen sagen? Sie sind gelb, blau und rot und begegnen einem in der Stadt auf Schritt und Tritt. Aber was geben diese Plättchen eigentlich genau an? Meinung Jean-Marc Nia

Was bedeutet das alles eigentlich? Foto: Urs Jaudas

Wer mit offenen Augen durch Zürichs Strassen geht und mit kindlicher Neugier nicht alles als gottgegeben hinnimmt, muss sich früher oder später eine bestimmte Frage stellen.

Sie mag vielleicht erst als leicht blödsinnig abgestempelt werden, und ihrer Antwort dürfte es an Dringlichkeit fehlen. Aber haben wir den Mut und fragen geradeaus: Warum hat es überall, an Wänden, Masten und Hausmauern, eigentlich so blaue Täfelchen? Und rote? Und gelbe?

Trotz unterschiedlicher Färbung sind sie sich alle sehr ähnlich. Sie zeigen Buchstaben und Zahlen. Ein Code? Für was?