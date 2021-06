Geldblog: Leserfrage zu Tod oder Invalidität – Was würde mit dem Säule-3a-Geld passieren? Geldexperte Martin Spieler sagt, wohin das Geld aus der 3. Säule fliesst, wenn eine Person das Guthaben gar nicht mehr selbst beziehen kann. Martin Spieler

Vorsorgegelder im Falle von Invalidität: Die Schwere der Arbeitsunfähigkeit entscheidet über die Bezugsmöglichkeiten. Illustration: Christina Baeriswyl

Was passiert eigentlich mit den in die Säule 3a einbezahlten Geldern, wenn eine Person das Guthaben gar nicht mehr beziehen kann, zum Beispiel infolge eines Todesfalls? Und was passiert, wenn eine Person schwer erkrankt (Rollstuhl, Demenz etc.) und das Geld dringend benötigen würde? Leserfrage von P.H.

Sie müssen unter den beiden Sachverhalten Todesfall und Invalidität unterscheiden. Wenn jemand aufgrund eines Unfalls oder einer schweren Krankheit invalid wird, kann er oder sie das in der steuerbegünstigten Säule 3a angesparte Geld vorzeitig beziehen. Voraussetzung dafür ist aber, dass man in dieser Konstellation als Vorsorgenehmer eine ganze Invalidenrente der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) bezieht. Eine volle Invalidenrente wird von der IV bei einer mindestens 70-prozentigen Invalidität gesprochen. Zudem sollte das Invaliditätsrisiko nicht auch bereits durch eine Zusatzversicherung im Rahmen der 3. Säule abgesichert sein. Grundsätzlich ist aber in der Regel ein vorzeitiger Bezug bei einer schweren Invalidität möglich – aber eben: nur bei einer schweren Invalidität.