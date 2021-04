Die bisherigen Duelle der beiden Clubs

In dieser Saison standen sich die beiden Teams dreimal gegenüber – und dreimal hiess der Sieger FC Basel: 3:2, 2:1 und zuletzt 4:1. In jeder der bisherigen drei Partien ging der FCB 1:0 in Führung. In der vergangenen Saison ging beide Duelle in Luzern 2:1 an das Heimteam.