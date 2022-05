Berichte über Sturm aufs Capitol – «Washington Post» gewinnt Pulitzer-Preis Die Zeitung wurde in der Kategorie «Dienst an der Öffentlichkeit» für ihre «überzeugend erzählten und anschaulich präsentierten Berichte über den Angriff auf Washington» ausgezeichnet.

Mit seinen Büffelhörnern wurde Jacob Chansley zum Symbol des Capitol-Sturms vom 6. Januar 2021. Foto: AP

Die Zeitung «Washington Post» hat für ihre Berichterstattung über den Angriff auf das US-Capitol im Januar 2021 den Pulitzer-Preis gewonnen. Das Blatt habe die Auszeichnung in der Kategorie «Dienst an der Öffentlichkeit» für seine «überzeugend erzählten und anschaulich präsentierten Berichte über den Angriff auf Washington» erhalten. Diese hätten der Öffentlichkeit ein «gründliches und unerschrockenes Verständnis über einen der dunkelsten Tage der Nation vermittelt», hiess es zur Begründung bei der Verleihung in New York am Montag.

Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger von US-Präsident Donald Trump den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt, um zu verhindern, dass der Wahlsieg seines demokratischen Herausforderers Joe Biden bestätigt wird. Bei dem Angriff kamen fünf Menschen ums Leben. Die Attacke auf das Herz der US-Demokratie, bei der viele Abgeordnete und Senatoren um ihr Leben fürchteten, erschütterte das Land. Trump hatte seine Anhänger bei einer Ansprache vor der Erstürmung angestachelt.

Eine besondere Erwähnung bei der 106. Vergabe des wohl bekanntesten Journalistenpreises der Welt erhielten die Journalisten aus der Ukraine «für ihren Mut, ihre Ausdauer und ihr Engagement für wahrheitsgemässe Berichterstattung während Wladimir Putins so rücksichtsloser Invasion ihres Landes», hiess es. Der russische Präsident hatte im Februar den Befehl für einen Einmarsch in die Ukraine gegeben. Bei ihrer Arbeit vor Ort starben seitdem mehrere Reporterinnen und Reportern. 15 der 22 Kategorien der Pulitzer-Preise sind journalistischen Arbeiten vorbehalten, von investigativen Geschichten über Fotos bis zu Karikaturen. Die Auszeichnung wird aber auch für Literatur sowie für Musik und Theater vergeben. Die Preisträger bestimmt eine Jury, die an der New Yorker Columbia-Universität angesiedelt ist.

SDA

