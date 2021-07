Film-Highlights der Woche – Wasserfenchel soll ihnen zum Glück verhelfen «Minari» handelt von einer koreanischen Familie, die in den USA Gemüse anbaut. Dazu haben wir das neue Marvel-Abenteuer und ein Verbrechen im Iran. Matthias Lerf , Hans Jürg Zinsli , Pascal Blum , Gregor Schenker

Minari

Drama von Lee Isaac Chung, USA 2020, 116 Min.

Das Glück liegt im Gemüse: Minari ist eine asiatische Pflanze – eine Art Wasserfenchel –, die auch im US-Bundesstaat Arkansas gut gedeiht. In diese ländliche Gegend verschlägt es in den 1980er-Jahren eine koreanische Familie, die ihr Geld vorerst mit «Sexen» verdient. Dabei geht es um die Geschlechtsbestimmung von Küken zwecks Aussortierung der unrentablen Männchen. Die Einwanderer haben allerdings bald genug vom tagelangen Starren auf Hühnerhintern und versuchen, eine Existenz mit der Gemüsezucht aufzubauen.

«Minari» ist ein wahrer Seelenwärmer von einem Film: Im Zentrum steht der siebenjährige David, der einen Herzfehler hat und deswegen nicht herumrennen darf. Wir sehen die Farmerwelt durch seine Augen: den Vater, der sich abrackert, die Mutter, die am liebsten wieder fortwill, die ältere Schwester, die Grossmutter, die später nachkommt. Regisseur Lee Isaac Chung verarbeitet damit Begebenheiten aus seiner eigenen Kindheit, erzählt detailreich, ohne in Kitsch abzugleiten.

Die jugendlichen Darstellerinnen und Darsteller überzeugen. Der Vater wird von Steven Yeun gespielt, der als Glenn in der Zombie-Serie «The Walking Dead» bekannt wurde. Als wahrer Star des Films entpuppt sich aber die koreanische Schauspielerin Yuh-Jung Youn. In ihrer Heimat ist die 74-Jährige schon lange eine Grösse, nun kennt sie die ganze Filmwelt: Für ihren Part als äusserst unkonventionelle Grossmutter gewann sie im April den Oscar für die beste Nebenrolle. (ml)

Black Widow

Superheldinnenfilm von Cate Shortland, USA 2021, 133 Min.

«Du bist so eine Poserin!» Das bekommt Natasha Romanoff alias Black Widow (Scarlett Johansson) von ihrer Schwester Yelena (Florence Pugh) zu hören, als sie sich in Budapest wiederbegegnen. Ausserdem erfahren wir, dass die beiden einst von russischen Undercover-Agenten in den USA aufgezogen wurden und dass sie nun einen Bösewicht namens Dreykov (Ray Winstone) jagen sollen, der weltweit eine Armee von Mädchen ohne Willen kommandiert.

Aber Moment mal, ist Natasha nicht in «Avengers: Endgame» (2019) in den Tod gestürzt? Doch, aber «Black Widow» erzählt ihre Vorgeschichte, wobei es hier insbesondere um den Wert der Familie geht – einer Familie, die es in Wirklichkeit gar nie gab. Das alles wird durchaus augenzwinkernd geschildert, und wenn Regisseurin Cate Shortland die Action schliesslich ins Weltall verlegt, kommt das Publikum ganz schön ins Schleudern. (zas)

Careless Crime

Drama von Shahram Mokri, Iran 2020, 134 Min.

Der Iraner Shahram Mokri gehört vermutlich zu den Menschen, die 3-D-Schach gegen sich selbst spielen können. Höchst verblüffend war «Fish & Cat», ein Film ohne Schnitt, der trotzdem die Zeitebenen wechselte. Nun geht der Regisseur von einem Verbrechen im Iran von 1978 aus, einem Brandanschlag auf das Kino Rex in der Stadt Abadan kurz vor dem Sturz des Schahs. 478 Menschen starben, eingesperrt im Kinosaal.

In der Gegenwart will eine Gruppe erneut ein Kino anzünden, Motiv unklar, und so verwickeln sich erneut die Zeiten. Mokri erzählt von einer institutionalisierten Verantwortungslosigkeit und zugleich vom Kino als Vorführ- und Vorstellungsraum. So klug wie magisch. (blu)

Ich habe in Moll geträumt

Dokumentarfilm von Ueli Meier, CH 2021, 78 Min.

«Tief empört Wecker nicht gehört, zum dritten Mal den Nobelpreis bekommen und ihn mit Freude entgegengenommen.» Das ist ein Eintrag aus dem Gedichtband «Der Himmel ist blau. Ich auch». Der erschien 1963 in München, ging vergessen, wurde von der Band Dos Hermanos wiederentdeckt und erhielt 2007 eine Neuauflage. Über Walter Rufer, den Autor, wusste man wenig mehr, als dass er Zürcher und längst gestorben war. Ueli Meier spricht in seiner Doku mit Angehörigen und Weggefährten, recherchiert Rufers Biografie. Und der Schauspieler Thomas Sarbacher liest aus dem charmanten Buch vor. (ggs)

Houdini

Kurzfilmtage Winterthur

Letzten Herbst konnte das Kurzfilmfestival nur online stattfinden, die Wettbewerbsprogramme in den Kinosälen mussten abgesagt werden. Die werden jetzt aber nachgeholt. Zu entdecken gibts etwa «Deine Strasse» von Güzin Kar. Es ist ein Porträt des Saime-​Genç-Rings in Bonn; hinter dem Namen der unscheinbaren Strasse steckt eine traurige Geschichte. «Der natürliche Tod der Maus» dagegen ist ein wilder Animationsfilm, eine Befindlichkeitsaufnahme, in der die Protagonistin an Krieg und Umweltzerstörung verzweifelt und im Bus ihre imaginäre Tochter trifft. (ggs)

Mi 14.7. bis So 18.7., Kosmos, Kurzfilmtage.ch

I’ll Be Your Mirror

Dokumentarfilm von Johanna Faust, CH 2019, 91 Min.

Die Künstlerin Johanna Faust spielt mit dem Gedanken, ihre Familie zu verlassen, um sich ganz der Kunst zu widmen. Da erinnert sie sich daran, dass ihre Grossmutter genau das getan hat. Faust will von ihrer Mutter wissen, wie das als Kind für sie war, forscht in der Familiengeschichte und macht zugleich einen Film daraus. «I’ll Be Your Mirror» hat etwas von einer Nabelschau, sagt aber auch viel darüber aus, welche Kompromisse Frauen in der Lebensplanung eingehen müssen. (ggs)

Auf Cinefile, Filmingo, Myfilm

Shiva Baby

Komödie von Emma Seligman, USA 2020, 78 Min.

Unangenehme Situation: Genau jener Sugar Daddy, mit dem sich die Studentin Danielle zum Sex trifft, taucht an der Shiva auf, also dem jüdischen Trauerritual, wo Danielles halbe Verwandtschaft herumsteht und sie permanent beurteilt («Was ist schon wieder dein Hauptfach?»). Kommt hinzu, dass Danielles Geliebter mitsamt Ehefrau und Baby erschienen ist. Im Gespräch mit Danielles Eltern erfährt er ausserdem, dass die junge Frau gar nicht so knapp bei Kasse ist, wie sie immer behauptet. Peinlich, peinlich: Das Spielfilmdebüt «Shiva Baby» von Emma Seligman ist eine genial konstruierte Huis-clos-Komödie über Blamagen und Verwirrungen, hochkomisch auf den Punkt gespielt. Natürlich auf den wunden Punkt. (blu)

Auf Mubi

