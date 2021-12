Temporeduktion auf der Seestrasse – Wegen 10 km/h weniger fliegen die Fetzen Ausgerechnet ein SVP-Mann muss sich den Vorwurf «rot-grüner Tarnkappenbomber» anhören. Dies, weil man an der Pfnüselküste neuerdings nicht mehr Tempo 60 fahren darf. Daniel Schneebeli

Auch hier bei der Passerelle beim Strandbad Thalwil gilt seit kurzem Tempo 50. Foto: Sabine Rock

Ende November hat die Kantonspolizei an der Seestrasse am linken Seeufer die Verkehrssignalisation geändert. Nach der Stadtgrenze in Wollishofen gilt jetzt bis nach Horgen durchgehend Tempo 50, wie das in der Schweiz innerorts seit Jahrzehnten üblich ist.

Auf der Seestrasse galt zuvor hauptsächlich Tempo 60, obwohl sie bis Horgen praktisch ununterbrochen durch Siedlungsgebiet führt. Über das neue Temporegime wurde zuvor am Zürichsee seit Jahren debattiert. Zuerst in der Planungsgruppe Zimmerberg und dann auch in den einzelnen Gemeinden.

Viele Autofahrer haben dies allerdings erst zur Kenntnis genommen, als die neuen Verkehrsschilder vor vier Wochen aufgestellt wurden. Seither wird in den sozialen Medien massiv gewettert. Im Zentrum der Kritik steht die Planungsgruppe, die der Kantonspolizei die Temporeduktion beantragt hatte, nachdem in der Stadt Zürich 2017 auf der Seestrasse bis nach Wollishofen Tempo 50 eingeführt worden war.