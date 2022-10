Rock the Ring in Hinwil – Wegen Alice Cooper? Zürcher Rockfestival ist am Ende Das Rock the Ring im Autobahnkreisel bei Hinwil hat Musikfans Jahr für Jahr mit grossen Namen ins Zürcher Oberland gelockt. Doch diese Rechnung ging jetzt nicht mehr auf. Talina Steinmetz , Uwe Mai

Fans am Rock the Ring im Autobahnkreisel, hier bei einem Konzert der Böhsen Onkelz im Jahr 2016. Foto: Reto Oeschger

Es waren grosse Namen, die den Autobahnkreisel Betzholz in Hinwil jeweils zum Beben brachten – wenn auch solche, deren Glanz meist schon etwas verblasst ist: Bryan Adams und Bonnie Tyler, aber auch Iggy Pop und Mando Diao waren schon zu Gast am Festival Rock the Ring. Es war das grösste im Zürcher Oberland, lockte im Schnitt um die 25’000 Besuchende an.