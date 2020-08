Erste Hotelschliessung – Wegen Corona: Zürcher Hotel X-tra gibt auf Das Hotel am Limmatplatz war auf Reisende aus Asien spezialisiert. Nun soll im Gebäude eine Art Gross-WG entstehen.

Das Hotel X-tra an der Limmatstrasse, links auf dem Bild, ist Opfer der Coronakrise geworden. Google Street View

«Das X-tra Hotel bleibt bis auf Weiteres geschlossen.» Diese Gästeinformation steht auf der Homepage des Hotels. Die Lage ist allerdings dramatischer. Das Hotel schliesst als erstes auf dem Platz Zürich. Nach der Corona-bedingten Schliessung Anfang März wird der Betrieb nicht mehr hochgefahren, wie X-tra-Geschäftsführer Jürg Burkhardt in der NZZ bestätigt. Neun Mitarbeitende haben die Kündigung erhalten.

Der Grund für die Schliessung des Hotels mit 24 Zimmern sind die schlechten Aussichten. Das X-tra war auf Kundschaft aus Asien fokussiert, und diese dürfte nicht so schnell zurückkehren. Burkhardt rechnet damit, dass sich die Lage erst 2023 erholt.

Co-Living-Space geplant

Nicht betroffen ist das gleichnamige Konzert- und Clublokal, das Pub und die ebenfalls im Limmathaus eingemietete Kampfsportschule. Der X-tra-Eventbetrieb wird im September versuchsweise aufgenommen, kündigt Burkhardt an.

In den Hotelräumlichkeiten ist nun ein Co-Living-Space geplant. Die Zimmer sollen als eine Art Gross-WG monatsweise an Businessnomaden und Hochschulabgänger vermietet werden. «Wir wollen uns umorientieren, weg vom internationalen hin zum lokalen Markt», so Burkhardt in der NZZ.

Hotelier-Chef Martin von Moos befürchtet, dass dies nicht die letzte Hotelschliessung in Zürich bleibt. Die Situation sei weiterhin sehr schwierig, sagte er gegenüber der Zeitung. Die derzeitige Auslastung in den Hotels betrage trotz Hochsaison nur rund 25 Prozent.

