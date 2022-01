Neue Corona-Regeln an der Schule – Wegen der Maskenpflicht für Kinder fällt die Quarantäne Noch bevor die neusten Infektionszahlen an den Schulen bekannt sind, lockert der Kanton Zürich die Quarantäneregeln. Banknachbarn erkrankter Kinder werden nicht mehr heimgeschickt. Marius Huber

Seit Anfang Jahr im Kanton Zürich obligatorisch: Erstklässler mit Maske. Foto: Adrian Moser

Die Schule findet statt, lautet das Credo im Kanton Zürich, und neuerdings muss man anfügen: Jetzt erst recht. Seit Montag werden Schülerinnen und Schüler nicht mehr in Quarantäne geschickt, wenn ihr Banknachbar in der Klasse am Coronavirus erkrankt ist. Es spielt auch keine Rolle mehr, ob ein Kind beim repetitiven Testen mitmacht oder nicht. Dies hat das Volksschulamt mitgeteilt.

Die neue Regel gilt für alle Primar- und Sekundarschulen. Begründet wird dies damit, dass wegen der Einführung der Maskenpflicht auch für Erstklässler nun alle Kinder und Erwachsenen geschützt seien – «auch bei einem Kontakt mit einer infizierten Person». Das Contact-Tracing schicke nur noch «sehr enge persönliche Kontakte» in Quarantäne. In der Regel ist das die Familie des angesteckten Kindes.