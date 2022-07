Experten über Wasservergiftung – Wegen drei Liter Trinkwasser ins Spital Wer es mit dem Trinken übertreibt, kann – in seltenen Fällen – eine gefährliche Überwässerung erleiden. Was das ist und wie man sein richtiges Mass an Flüssigkeit ermittelt. Martina Frei

Leichtgewichtige Sportlerinnen sind angeblich öfter betroffen. Vor allem, wenn sie Schmerzmittel eingenommen haben. Foto: Getty Images

Trinken, trinken, trinken! Diesen Rat lesen und hören (nicht nur) Hitzegeplagte allerorten. Vor allem ambitionierte Sportlerinnen und Sportler beherzigen ihn manchmal zu sehr.

Wie viel trinken ist zu viel?

Ein gesunder Erwachsener müsste etwa zehn bis fünfzehn Liter Wasser pro Tag trinken, damit es zur Wasservergiftung kommt. Bei Senioren können weniger genügen, wie das Beispiel eines 85-Jährigen mit behandeltem Bluthochdruck sowie leichter Nieren- und Herzschwäche zeigte: Auf einer leichten Tageswanderung hatte er insgesamt drei Liter Wasser getrunken. Gegen Abend wurde er erst müde und dann innerhalb von fünf Minuten geistig so verwirrt, dass er mit der Luftambulanz ins Spital geflogen werden musste. Normalerweise sorgen die Nieren dafür, dass es nicht zur Wasservergiftung kommt, indem sie mehr Urin produzieren. Bei Wassermangel und Durst drosseln sie die Urinabgabe, bei Wasserüberschuss erhöhen (gesunde) Nieren diese auf maximal etwa 800 bis 1000 Milliliter Urin pro Stunde.

Wie viel Wasser benötigt der Mensch pro Tag?

Der Wasserbedarf ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Foto: Getty Images / iStockphoto

«Das ist individuell sehr verschieden. Dabei spielt die körperliche Aktivität eine Rolle, das Alter, das Gewicht und die Aussentemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit», sagt Anna Erat, die Chefärztin des Check-up-Zentrums Hirslanden in Zürich. «Als Faustregel gilt ein Mindestbedarf von 0,03 Liter – also 30 Milliliter – Wasser pro Kilo Körpergewicht am Tag.» Einen kleinen Teil davon nimmt man mit der Nahrung zu sich. «Wenn wir Durst verspüren, haben wir bereits ein Defizit», sagt Erat. Es brauche jedoch nicht nur Wasser, sondern auch Salze und Mineralien, insbesondere wenn man in der Hitze oder bei harten Trainingseinheiten viel Schweiss verliere.

Was passiert im Körper, wenn man zu viel Wasser trinkt?

Bei der Wasservergiftung kommt es zu einem lebensgefährlichen Hirnödem, auch ein Lungenödem mit Atemproblemen ist möglich. Beim Hirnödem schwellen Hirnzellen an, weil sie mehr Wasser aus dem Gewebe aufnehmen, als ihnen guttut. Das führt zunächst zum Unwohlsein und zu Kopfschmerzen, später zur Verwirrtheit und im schlimmsten Fall zum Tod.

Der Grund dafür ist ein zu tiefer Natriumspiegel im Blut, im Fachjargon «Hyponatriämie» genannt. Das Natrium «bindet» Wasser. Durch die übermässige Flüssigkeitsaufnahme wird es im Blut jedoch verdünnt. Die Folge: Das Blut «bindet» weniger Wasser, und das Wasser wandert ab ins Gewebe und in die Zellen.

Wodurch wird eine Wasservergiftung begünstigt?

Infektionen sind einer der Faktoren, weil sie die Nierenfunktion beeinträchtigen können. «Auch bei Einnahme von harntreibenden Mitteln und gleichzeitig vermehrter Wasserzufuhr kann es zur Wasservergiftung kommen», sagt Christian Aebersold, Facharzt für Innere Medizin und Sportmedizin im Bieler Seeland. Solche Medikamente werden häufig gegen hohen Blutdruck eingesetzt. Der oben erwähnte Senior hatte ein solches Medikament genommen.

Psychische Erkrankungen, die mit exzessivem Wassertrinken einhergehen, sind ein anderer Grund für Wasservergiftungen. Und auch ein falsch umgesetzter ärztlicher Rat kann in dieses Unglück führen, wie eine 59-jährige Frau exemplarisch vorführte. Sie litt seit Jahrzehnten immer wieder an Blasenentzündungen und konnte einen schmerzhaften Verlauf meist abwenden, indem sie den Rat «Viel trinken» befolgte, den ihr die Ärzte einst gegeben hatten. Eines Tages aber übertrieb sie es mit dem «viel trinken». Die Folge: Sie konnte nicht mehr richtig sprechen, torkelte zum WC und musste sich mehrfach übergeben. «Ich verstand nicht, was passierte», beschrieb sie ihren bedrohlichen Zustand später. «Ich sah, wie meine Hand heftig zitterte, und wunderte mich, warum ich sie nicht stoppen konnte. Dann realisierte ich, dass mein ganzer Körper zitterte. An diesem Punkt bekam ich Angst.» Sie konnte sich nur noch lückenhaft erinnern, was mit ihr geschah. Dank sofortiger Behandlung überlebte sie, brauchte aber zwei Wochen, bis sie sich wieder richtig wiederhergestellt fühlte.

Weshalb kommt es bei Marathonläufen immer wieder zu Wasservergiftungen?

Wer im Ziel mehr wiegt als beim Start des Rennens, hat seinen Flüssigkeitsbedarf überschätzt. Foto: Nicola Pitaro

Die Läuferinnen und Läufer überschätzen ihren Wasserbedarf. Ab etwa zwei Prozent Gewichtsverlust während eines Rennens oder Trainings kann es zu Leistungseinbussen kommen, ab vier Prozent Gewichtsverlust sind sie so gut wie sicher. Indem sie viel trinken, wollen die Athletinnen und Athleten das vermeiden – erreichen aber teilweise das Gegenteil. Denn manche schmälern durch die Unmengen an Flüssigkeit ihre Leistung und wiegen beim Zieleinlauf mehr als am Start. Bei einem Ironman-Rennen in Neuseeland sank die Zahl der Teilnehmenden, die wegen Hyponatriämie behandelt wurden, von 3,8 auf 0,6 Prozent, nachdem die Läufer «konservativere» Trinkmengenempfehlungen erhalten hatten.

Welche Athletinnen und Athleten sind am ehesten betroffen?

Die typischen Betroffenen von Wasservergiftungen seien leichtgewichtige Athletinnen, die ein Schmerzmittel vom Typ NSAR, beispielsweise Ibuprofen, eingenommen hätten, heisst es in einem Fachartikel. Diese Medikamente können die Nierenfunktion beeinträchtigen. Hitze und lang dauernde Anstrengung begünstigen Wasservergiftungen ebenfalls.

Worauf sollten Sportlerinnen und Sportler achten?

«Die Faustregel lautet: Pro Stunde Sport rechnet man mit 500 bis 600 Milliliter zusätzlichem Flüssigkeitsbedarf», sagt Christian Aebersold, dessen Praxis zugleich als «Sport Medical Base» für Swiss Olympic dient. Dort betreut und coacht der Arzt Amateure sowie Eliteathletinnen und -athleten. «Leistungsorientierte Sportler sind zu allem fähig», sagt Aebersold. Von «total ausgetrocknet» bis «trinken bis zum Geht-nicht-mehr» habe er schon einiges erlebt. So erinnert er sich an eine ehemalige Schweizer Leichtathletin, die auf den Rat des Olympiaarztes, genügend zu trinken, bis zu acht Liter Flüssigkeit zu sich genommen habe.

Was müssen die Ersthelfer wissen?

Die Überwässerung kann ganz ähnliche Symptome hervorrufen wie ein Hitzeschlag, die Höhenkrankheit im Gebirge oder wie Wassermangel (Dehydratation). Südafrikanische Sportmediziner berichteten von einem erfahrenen Ultramarathonläufer, dem eine solche Verwechslung zum Verhängnis wurde. Der 34-Jährige fühlte sich während eines Ironman schlecht, schob dies aber auf einen Flüssigkeitsmangel und begann deshalb, so viel wie möglich zu trinken. Nach dem Rennen wog er 5,5 Kilo mehr als sonst und musste mit Hyponatriämie ins Spital.

Um den Flüssigkeitsbedarf nach dem Training zu ermitteln, muss die Waage sehr präzis sein. Foto: Thomas Wüthrich

Was ist bei Hitze die richtige Trinkmenge?

Christian Aebersold rät Sporttreibenden, sich vor und direkt nach dem Training auf eine gute Waage zu stellen, um ihren Flüssigkeitsbedarf zu ermitteln. Denn dieser ist von Person zu Person, aber auch abhängig von den Umgebungsbedingungen wie Hitze, Kälte oder Höhe verschieden. Gut Trainierte etwa schwitzen meist schneller und mehr als Couch-Potatoes, die sich nur selten körperlich verausgaben.

«Wenn Sie nach dem Sport ein halbes Kilo leichter sind, dann ist dies annähernd die maximale Menge Wasser, die Sie ersetzen sollen. Fehlt der Durst, kann auch weniger getrunken werden», sagt Aebersold. Auch gute Sportuhren ermitteln den Flüssigkeitsbedarf seiner Erfahrung nach ziemlich genau. Eine sehr gute Hilfe bei der Bedarfsberechnung sei der Trinkmengenrechner von Swiss Sports Nutrition.

Worauf sollten Sportlerinnen und Sportler noch achten?

Mit dem Flüssigkeitsersatz allein ist es nach intensiven Belastungen nicht getan. Auch das ausgeschwitzte Salz – bei dunklen T-Shirts gut erkennbar an den Salzrändern – muss ersetzt werden, sei es mit der Nahrung, mit Elektrolytlösungen oder mit verdünntem Obstsaft, dem eine Prise Kochsalz beigefügt wird. «Früher haben wir jeweils einen halben Teelöffel Salz pro Liter ins Getränk gegeben», erinnert sich Aebersold.

Diese Menge ist zu viel. Eine Prise genügt, um den Salzverlust durchs Schwitzen zu kompensieren. Foto: Getty Images / iStockphoto

Wozu ist das Salz nötig?

«Sogenannte Elektrolyte wie Natrium, Kalzium, Kalium, Chlorid, Phosphat und Magnesium regulieren die Nerven- und Muskelfunktionen und steuern den Wasser- sowie den Säure-Basen-Haushalt», erläutert die Fachärztin für Innere Medizin und Sportmedizin Anna Erat. Elektrolyte werden über die Nieren, unser Verdauungssystem oder über unsere Haut durch Schwitzen ausgeschieden. «Wenn man beim Sport – vor allem in der Hitze – nicht ausreichend Elektrolyte hat, kann es zu Muskelkrämpfen, Schwäche, Verwirrung oder auch Herzrhythmusstörungen sowie Kopfschmerzen und Übelkeit kommen.»

Alte Menschen verspüren altersbedingt oft wenig Durst. Wie erkennt man, ob sie genug getrunken haben?

«Bei einem Flüssigkeitsdefizit wird der Urin konzentrierter und dunkelgelb, die Augen sinken ein, Haut und Zunge werden trocken, und wenn man die Haut auf dem Handrücken zu Falten zusammenkneift, bleiben diese länger ‹stehen› und glätten sich nicht sofort wieder», sagt Erat. Bei der altersbedingten Abnahme des Durstempfindens helfe oft ein Krug Tee, der morgens aufgebrüht werde und der über den Tag leer getrunken werden sollte.

Gibt es Medikamente, die (alte) Menschen bei grosser Hitze absetzen oder in der Dosis reduzieren sollten?

«Bei gewissen Blutdruckmedikamenten mit dem Wirkstoff Hydrochlorothiazid oder auch bei Einnahme von Psychopharmaka kommt es zu einem erhöhten Salzverlust. Dann ist eine genügende Salz- und Mineralienzufuhr besonders wichtig», rät die Chefärztin. Sinnvoll sei auch, den Blutdruck zu kontrollieren. Bei grosser, länger dauernder Hitze könne es eventuell sinnvoll sein, die Dosis der Blutdrucksenker zu reduzieren. Ihr Rat: «Wenn der obere, systolische Wert immer wieder oder ständig unter 110 mmHg sinkt, sollte man Kontakt mit der Ärztin oder dem Arzt aufnehmen.»

Martina Frei ist Wissenschaftsredaktorin, Hausärztin und hat eine ¾-Ausbildung in Public Health. Sie berichtet vor allem über Medizin- sowie Gesundheitsthemen und über Tiere. In ihrer Kolumne und in zwei Büchern beschreibt sie seit 2009 höchst ungewöhnliche medizinische Fallgeschichten. Mehr Infos

