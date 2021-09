Wohnungsbrand in Zürich – Feuerwehr rettet mehrere Menschen aus brennendem Haus In der Nähe des Bucheggplatzes kam es zu einem Wohnungsbrand. Eine Person musste ins Spital gebracht werden. Der Verkehr zwischen Oerlikon und der Innenstadt ist unterbrochen.

Brand beim Bucheggplatz: Die Einsatzkräfte mussten die Bewohner über Autodrehleiter retten. Bild: Keystone

In den frühen Morgenstunden ist der Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Hofwiesenstrasse in Brand geraten. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft konnten wegen des Feuers nicht aus dem Gebäude und mussten von der Feuerwehr über Drehleitern von den Balkonen gerettet werden.

Laut Angaben von Urs Eberle, Mediensprecher von Schutz & Rettung Zürich, ist der Brand inzwischen unter Kontrolle. Die Geretteten wurden vor Ort versorgt. Eine Person musste mit Rauchvergiftungen ins Spital gebracht werden. Eine Wohnung wurde durch das Feuer unbewohnbar, alle übrigen können wieder bezogen werden.

Linie 11 und 15 fallen aus

Der Feuerwehreinsatz hat Auswirkungen auf den öffentlichen Morgenverkehr. Die Strecke zwischen Schaffhauserplatz und Bucheggplatz/Bahnhof Oerlikon ist für den Trambetrieb der Linien 11 und 15 in beide Richtungen gesperrt.

Die Linie 11 verkehrt zwischen Schaffhauserplatz und Sternen Oerlikon über Milchbuck, die Linie 15 zwischen Stadelhofen und Milchbuck. Zwischen Schaffhauserplatz und Bucheggplatz/Bahnhof Oerlikon können keine Busse eingesetzt werden. Die VBZ rät zum Umsteigen auf die Buslinien 69, 72 oder 83 über Milchbuck.

tif

