Kampf gegen Ölheizungen – Wegen Energiegesetz drohen in Zürich Massenkündigungen Der Zürcher Mieterverband tut sich schwer mit einer Ja-Parole zu einer Abstimmungsvorlage für mehr Klimaschutz beim Bauen. Jetzt fordert er flankierende Massnahmen. Daniel Schneebeli

Beim Wort Leerkündigung schrillen bei Walter Angst, dem Kommunikationsleiter des Zürcher Mieterinnen- und Mieterverbands, die Alarmglocken. Denn Leerkündigungen sind bei den Hauseigentümern beliebt. Nach einer Renovation können sie so die Wohnungen zu neuen quartierüblichen Preisen ausschreiben – und zwar für neue Mietende, die nicht ihrem alten Mietpreis nachtrauern. Die vielmehr froh sind, in Zürich eine Wohnung gefunden zu haben. Angst nennt das «Mietzinsmaximierung unter Umgehung des Mietrechts».

Eine solche Leerkündigung hat Ende 2017 zum Beispiel die Pensionskasse der Zürcher Kantonalbank (ZKB) den rund 40 Mieterinnen und Mietern in einem rund 90-jährigen Mehrfamilienhaus an der Zollikerstrasse in Zürich eröffnet. Grund: Totalsanierung inklusive Einbau einer sauberen Heizanlage. Die Arbeiten seien nur im unbewohnten Zustand durchführbar, hiess es an der Infoveranstaltung.