Aufsichtsbeschwerde wegen Critical Mass – Hitzige Szenen an der Velodemo, nun fordert FDP Regeln von der Stadt Es sei an der Stadt, den Velo-Umzug durch die Stadt Zürich zu regeln. Am Freitag kam es wiederum zu hitzigen Szenen – weil die Frau eines Automobilisten im Kreissaal lag.

Die Teilnehmenden der Velodemo Critical Mass bezeichnen es als Verkehr, wenn sie Autofahrende minutenlang blockieren. Foto: Dominique Meienberg

Nach der «Critical Mass» von vergangenem Freitag hat die Stadtzürcher FDP genug vom Verkehrschaos, das die Velofahrerinnen und Velofahrer jeweils veranlassen. Die Partei will, dass der Stadtrat die Velo-Umzüge von «Critical Mass» durch Zürich regelt. Die Freisinnigen werden daher beim Statthalter eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Stadtrat einreichen.

Mit der Aufsichtsbeschwerde erhofft sich die FDP Stadt Zürich, dass der Statthalter den Stadtrat dazu bewegt, bei der Verkehrsblockade durch die sogenannte Critical Mass einzugreifen. Die Beschwerde folge auf eine jahrelange Debatte, schrieb der Präsident der FDP Stadt Zürich Përparim Avdili auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht von «Tele Züri».

Im Mai diesen Jahres hatte der Zürcher Gemeinderat entschieden, dass die Critical Mass weiterhin ohne Bewilligung durch die Stadt rollen dürfen. Damit lehnte der Gemeinderat einen Vorstoss der Freisinnigen ab. Darin forderte die Partei, dass für einen solchen Umzug eine Bewilligung eingeholt und eine Routenplanung vorgelegt werden muss.

«Ich werde Vater, lasst mich durch»

Am Rande des Umzugs am vergangenen Freitag kam es wiederum zu lauten Wortwechseln zwischen Umzugsteilnehmenden und Autofahrenden. An der Kreuzung Militär-/Kasernenstrasse gerieten ein Automobilist und sein Mitfahrer in Rage, weil kein Durchkommen war. Ein Video von ZüriToday zeigt, wie der Automobilist bat: «Lasst mich durch, meine Frau liegt den Wehen im Kreissaal.» Ein Teilnehmer des Umzugs versuchte, ihn zu beruhigen: «Das tut mir leid, aber das ist Verkehr!»

Der Automobilist versuchte es direkter: «Ich werde Vater, bitte lasst mich durch.» Und: «Macht mich nicht aggressiv.» Ohne Erfolg. Als die letzten Teilnehmenden des Umzugs die Kreuzung passierten, entleerte sich seine Wut in einem Dauergehupe. Er fuhr gar an die Velofahrenden heran, sein Mitfahrer schob die letzten zwei Teilnehmerinnen samt Velo von der Kreuzung. Das Dialogteam der Polizei beobachtete die Szene aus der Ferne. Als die Kreuzung frei war und der Autofahrer selbst drohte, stehen zu bleiben, mahnte ihn die Polizei, loszufahren.

Die Critical Mass, eine weltweite Bewegung, findet jeden letzten Freitag im Monat statt. Velofahrende treffen sich und fahren anschliessend los – dies ohne Plan, die an der Spitze fahrenden entscheiden spontan über den Weg. Hinter den Umzügen steht offiziell keine Organisation. Dies war der Grund, weshalb die linken Parteien den Vorstoss der FDP abgelehnt hatten.

