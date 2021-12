Öffentlicher Verkehr in Winterthur – Personal ist krank: Stadtbus reduziert Angebot Für Stadtbus Winterthur sind bis voraussichtlich Ende Jahr weniger Busse unterwegs. Grund für das reduzierte Angebot sind krankheitsbedingte Ausfälle sowie Quarantänen. Andrea Thurnherr UPDATE FOLGT

Auf der Linie drei fährt Stadtbus vorübergehend nur noch im reduzierten Takt. Foto: Michael Scherrer

Ab nächster Woche bis voraussichtlich Ende Jahr muss Stadtbus Winterthur sein Angebot reduzieren. Das schreiben Stadtbus und die Stadt Winterthur am Donnerstag in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Grund dafür sei ein Mangel an Fahrpersonal.

«Die Personalsituation bei Stadtbus Winterthur ist aktuell wegen zahlreicher längerer krankheitsbedingter Ausfälle sehr angespannt», heisst es in der Mitteilung. Die Situation werde durch wieder vermehrte Corona-Ansteckungen und Quarantänen verschärft.

Vier Linien betroffen

Betroffen sind mehrere Buslinien. Ab Montag, 6. Dezember wird die Linie 2E eingestellt. Diese verkehrt zwischen Winterthur Waldegg und Winterthur Schloss. Eine Woche später reduziert Stadtbus die Frequenz auf den Linien 1, 2 und 3. Zu Stosszeiten fahren die Busse alle 7.5 statt alle 6 Minuten. Am Nachmittag und am späteren Abend alle zehn Minuten. Alle anderen Linien verkehren weiterhin gemäss Fahrplan.