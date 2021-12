Pannenserie bei Bundesratsjets – Wegen Triebwerksproblem musste Sommaruga mit einem Spezialflug heimgeholt werden Technische Probleme durchkreuzten zuletzt nicht nur die Reisepläne von Guy Parmelin und Ignazio Cassis, sondern auch von Simonetta Sommaruga. Braucht die Regierung ein zusätzliches Flugzeug? Adrian Schmid

Bundesrätin Simonetta Sommaruga steigt in den Bundesratsjet ein. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Lost in London: Als Vorbereitung auf die UNO-Klimakonferenz, die im November in Glasgow stattfand, nahm Simonetta Sommaruga Ende Juli an einem Treffen von über 40 Umweltministern in der britischen Hauptstadt teil. Die Rückreise verlief allerdings nicht nach Plan. Auf dem Flughafen Northolt konnte am Boden ein Triebwerk nicht gestartet werden. Der Bundesratsjet musste vor Ort repariert werden.

Betroffen von der Panne war die Citation Excel. Die Armee, die für den Betrieb der Bundesratsjets zuständig ist, schickte daher eine andere Maschine nach Northolt. Die Falcon 900 brachte dann Sommaruga und ihr Team nach Hause. Sowohl die Armee als auch das Umweltdepartement bestätigen den bisher nicht bekannten Vorfall.