Feste zur Wintersonnenwende – Weihnachten gibt es seit 5000 Jahren Seit mindestens fünf Jahrtausenden feiern Menschen die Wintersonnenwende und verehren die Sonne als Gottheit. Deshalb ist es kein Zufall, dass die Christen Weihnachten in diesen Zeitraum legten. Alexandra Bröhm

Noch heute gibt es Menschen, die im englischen Stonehenge die Wintersonnenwende feiern. Foto: Getty Images

«Und hier», sagt der Mann mit der Taschenlampe, «scheint die Sonne jeweils am 21. Dezember direkt in die Kammer.» Er imitiert den Sonnenstrahl mit seiner Lampe, und ansatzweise kann man sich vorstellen: Es muss eindrücklich sein, was am Morgen der Wintersonnenwende in der Grabkammer Newgrange geschieht. Sie liegt im Osten Irlands und ist 5200 Jahre alt. Über der Eingangstür gibt es eine kleine Öffnung, sie ist auf den Sonnenaufgang am kürzesten Tag ausgerichtet. Dann bahnt sich das Licht einen Weg durch den Gang und flutet die sonst dunkle Kammer.