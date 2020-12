Corona im Alters- und Pflegeheim – Weihnachten im Altersheim und zwei weinende Leiterinnen Wie feiert man dieses Jahr Weihnachten im Altersheim? Wie geht man mit den vielen Sterbenden um? Zwei Heimleiterinnen erzählen. Kevin Brühlmann

«Wir wollen Weihnachten so normal wie möglich feiern», sagen Ursula Leu (links) und Sylke Meyer, die Leiterinnen des Alterszentrums Kohlfirst in Feuerthalen. Foto: Urs Jaudas

Am Morgen des 19. Oktober öffneten sich 79 Augenpaare im Altersheim Kohlfirst, blaue, braune, grüne Augen, die aus 79 Gesichtern blickten, die wie Landkarten gezeichnet schienen, mit dünnen, präzisen Linien.

Heute fehlen zehn Augenpaare. Innert fünf Wochen sind zehn Bewohnerinnen und Bewohner an Covid-19 gestorben. Es waren die ersten Todesfälle in der Pandemie im Heim. Während der ersten Welle blieb es verschont.

Wie geht man im Heim damit um, jetzt, da die Festtage anstehen?

Das Alterszentrum Kohlfirst in Feuerthalen, einer kleinen Gemeinde am Rand des Zürcher Weinlands, liegt am Fuss eines Hügelzugs, des Cholfirst, wie man hier sagt, mit einem kurz O und einem schweren L.