Sweet Home: Einpacken, schmücken und feiern – Weihnachten in letzter Minute Alles, was Sie jetzt brauchen können: Schnelle Geschenkideen, hübsche Verpackungen und schöne Tischdekorationen. Marianne Kohler Nizamuddin

Das Couchtisch-Fest

Kleine Vorweihnachtsfeiern vor dem geschmückten Baum. Foto über: Helena Lyth

Bald sitzen alle um den Weihnachtsbaum und packen Geschenke aus. Falls Sie, wie viele, die gerne Weihnachten mit allem Drum und Dran feiern, nicht ganz alles so geschafft haben, wie Sie es sich wünschen, entspannen Sie sich. Hier erhalten Sie ein paar Tipps, mit denen der Endspurt genussvoll wird.

Planen Sie erstmal heute Abend ein ruhiges Couchtisch-Fest «en famille» und bewundern Sie Ihren Weihnachtsbaum. Servieren Sie Nüsse, Mandarinen, Kuchen, vielleicht ein Fondue oder Raclette oder ganz einfach eine Charcuterie-Platte und einen guten Wein. Zünden Sie Kerzen an und hören Sie die Musik, die Sie in Weihnachtsstimmung versetzt. Danach schauen Sie sich einen Weihnachtsfilm an.

Filme, die Sie immer in Weihnachtsstimmung versetzen:

Love Actually (2003): Der schönste englische Weihnachtsfilm mit Hugh Grant als tanzenden Prime Minister

The Holiday (2006): Bringt gemütliche Cottageromantik, Hollywood und Liebesgeschichten zusammen

Little Women ( 2019): Eine klassische amerikanische Geschichte, schön und stimmungsvoll verfilmt

The Bishops Wife (1947): Weil die Szene, in der Gary Grant als Engel den Weihnachtsbaum schmückt, Lust auf Lametta macht

Christmas in Connecticut 1945): Ein Lieblingsfilm von mir, weil Barbara Stanwick auch so was wie Sweet Home schreibt

Geschenke in letzter Minute

Von Herzen schenken ist immer eine schöne Geste und nicht bloss Konsumwahn. Foto über: Cervera

Auch wenn man sich gegen das Schenken sträubt: an Weihnachten braucht es Grosszügigkeit und Liebe. Und das zeigt sich nun mal am Schönsten mit Geschenken. Hier ein paar Tipps für kleine Gaben in allerletzter Minute, einige davon sind Klassiker, die man zu Unrecht als fantasielos abtut:

Ein Nagellack von Chane l, weil man ein bisschen Farbe und stilvolles Fingerspitzengefühl immer brauchen kann

Ein schöner Krug oder eine schöne Schüssel , weil man davon nie genug hat

Socken vom Schweizer Label Opend, weil die «Unisex»- und «One Size»-Socken so cool sind, dass man ruhig Socken unter den Weihnachtsbaum legen darf

Pralinés von der Confiserie , weil sich alle an einer grossen Schachtel Pralinés freuen. Die schönsten Schachteln und feinsten Pralinés hat meiner Meinung nach die Confiserie Brändli in Basel

Schenken Sie Gourmetmomente und stellen Sie einen persönlichen Esskorb zusammen mit Lieblingsprodukten wie einer guten Bouillon, wie die von Kuster, Carnarolireis, getrockneten Steinpilzen und einer Flasche ausgewählten Weisswein. Auch Biscotti und Süsswein oder Champagner und ein Badeöl sind immer eine gute Idee.

Eine gute Pfanne kann jeder gebrauchen, denn auch davon hat man meist zuwenig. Andere gute Geschenke für den Haushalt sind ein schönes Salatbesteck, Coasters für Drinks oder Stoffservietten.

Mit Samtband

Die Königin aller Bänder ist aus Samt. Foto über: Pinterest

Selbst eingepackte Geschenke sind immer persönlicher. Zudem ist das Einpacken eine kreative, handwerkliche Tätigkeit – und diese tragen viel zu Glück und Befriedigung bei. Egal, welches Papier Sie wählen, ob Packpapier, Zeitungspapier oder Geschenkpapier – eine Samtschleife krönt die Verpackung und macht sie edel und wertvoll. Schöne Bänder bewahrt man auf und kann sie immer wieder brauchen. Mit Samtbändern kann man auch Servietten auf dem Tisch schmücken oder sie ins Haar binden.

Bunt und fröhlich

Geschenke, die gute Laune machen. Foto über: PMQ For Two

Damit Weihnachten nicht zur ernsten Angelegenheit wird, helfen Geschenke, die bunt und fröhlich eingepackt sind. Wählen Sie verschieden gemusterte Papiere, farbige Bänder aus Stoff und zieren Sie mit Zotteln, Weihnachtsschmuck und falschen Blüten.

Mit natürlicher Eleganz

Dezente, klassische Verpackungen. Geschenkpapier und Foto: Neptune

Wer es lieber zurückhaltend liebt, wählt neutrale oder klassische Papiere, wickelt schlichte, farbige Stoffbänder rundum und schmückt mit kleinen, echten Zweiglein. Edel und stilvoll ist, wenn man ein bestimmtes Farbthema wählt.

Einfach und stilvoll

Stilvoller, schlichter Festtagstisch. Tableware und Foto: Ferm Living

Jeder festliche Tisch braucht ein Tischtuch. Dieses muss nicht steif, edel und aus Damast sein, sondern kann auch ein entspannt wirkendes Leinentuch sein. Wählen Sie auch unbedingt Stoffservietten, denn Papierservietten gehen gerade noch für Kinderpartys. Schmücken Sie den Tisch einfach mit Früchten und Nüssen und zünden Sie Kerzen an.

Chic im «Dolce Vita»-Stil

Eine festliche Tafel wie aus dem Film. Tableware und Foto: Skye McAlpine Tavola

Wer würde sich nicht gerne an eine solche Tafel setzen! Wenn jemand weiss, wie man schön und stilvoll aufdeckt, dann ist es Skye McAlpine. Die Kochbuchautorin hat auch einen Shop, in dem sie Geschirr, Gläser, Besteck, Wäsche und alles, was den Tisch schöner macht, verkauft. Sie zelebriert hier das «Dolce Vita» mit einer Tischdekoration aus üppigem Grün und Früchten. Die Früchte sind übrigens anmächelig auf niedrigen Etageren präsentiert.

Üppig und freundlich

Ein freundlicher Tisch mit Tannengrün. Foto über: The Girl With The Green Sofa

Üppig dekorieren geht auf eine simple Art, nämlich mit viel Tannengrün. Wenn Sie zum Beispiel ein Buffet für Ihr Festmahl kreieren, dann krönen Sie dieses mit Tannenzweigen, Kerzen und vielen Früchten. Bei einem Buffet helfen verschiedenen Höhen. Diese erreichen Sie mit Etageren. Wenn Sie zu wenig Etageren haben, kreieren Sie selbst welche, indem Sie Teller und Schüsseln auf umgekehrte Tassen stellen.

Bunt und lebensfroh

Ein paradiesischer Tisch mit Geschirr von Yotam Ottolenghi für Serax

Genau solche Etageren wurden auf diesem üppigen Weihnachtstisch eingesetzt. Und zwar mit wunderschönem Geschirr, das kein Geringerer als der beliebte Starkoch Yotam Ottolenghi für Serax kreiert hat. Dabei setzt er, wie bei seinen Gerichten, auf Farbenpracht und Lebensfreude.

Süsse Weihnachten

Keine Weihnachtszeit ohne Leckereien. Foto über: Helena Lyth

Auch wenn Süsses gerade auch von der WHO verpönt wird, an Weihnachten gehört es einfach dazu. Verwöhnen Sie sich, Ihre Familie und Ihre Gäste mit Schokoladen, Weihnachtsguetzli, Bonbons, Tirggel, Zuckermäusen und allem, das Sie nur einmal im Jahr ohne schlechtes Gewissen geniessen können.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

