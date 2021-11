Smalltalk der Woche – Weihnachtsbeleuchtung aus Impfdosen Ein preisgekröntes Bauwerk, haarige Sandalen und Perlenfail im Gesicht. Viel Spass mit diesen und weiteren Punkten für das gepflegte Tischgespräch. Aleksandra Hiltmann

Pandemie-Upcycling

Definitiv die aktuellste Beleuchtung für den nahenden Advent: Ein Arzt funktionierte leere Impffläschli zur Lichterkette um. Steht wohl wie nichts anderes für die Hoffnung, dass mit und nach der Impfung etwas Gutes kommt.

Preisgekrönte Abrissteile

Foto: Martin Zeller

In Winterthur hat das Baubüro in situ eine alte Fabrikhalle auf dem Sulzerareal gekrönt – mit drei neuen Stockwerken. Aufgestockt wurde die «Kopfbau Halle 118» mit Materialien, die mehrheitlich von Abbruchobjekten stammen. Die orangerote Aluminiumblechfassade etwa gehörte vorher einer Oberwinterthurer Druckerei, eine der Treppen zu einem Büro in Zürich. Das war der Jury der «Holcim Awards for Sustainable Construction» nun den ersten Preis wert.