Psychiatrische Klinik in Winterthur – IPW-Neubau gerät wegen Baupfusch massiv in Verzug Wegen falsch montierter Gipskartonplatten verteuert sich das 60-Millionen-Projekt um weitere Millionen. Der Bezugstermin des Klink-Erweiterungsbaus verzögert sich möglicherweise um bis zu zwei Jahre. Till Hirsekorn Madeleine Schoder Fotos

Wird wohl erst 2025 eingeweiht: Der Erweiterungsbau der Klinik Schlosstal in Wülflingen. Madeleine Schoder

Bis im Frühling 2021 gingen die Arbeiten für den 60-Millionen-Neubau der Integrierten Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland (IPW) wie geplant voran. Der Rohbau stand, die Aufrichte wurde gefeiert. Doch dann, gut ein Jahr später, wurden die Arbeiten im Innenbereich praktisch auf null heruntergefahren – und dies für über ein Jahr. Bei einer Baukontrolle wurden Mängel bei der Montage von Gipskartonplatten an Trockenbauwänden festgestellt. Sie erfüllten weder die Kriterien an den Brandschutz noch an den Schallschutz.