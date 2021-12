Analyse zu Sport und Omikron – Und wieder begehen sie dieselben Fehler Aus der Pandemie nichts gelernt: Der Sport stellt wirtschaftliches Überleben über alles. Der HC Davos bezahlt nach der Absage des Spengler-Cups teuer – und Peking 2022? Meinung David Wiederkehr

Leere Ränge und lange Gesichter beim HC Davos: Einen Tag vor dem Turnierstart wurde der Spengler-Cup abgesagt. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Wieder Konsternation. Erneut unerfüllte Vorfreude. Diesmal sogar ein Scherbenhaufen.

Die kurzfristige Absage des Spengler-Cups nur einen Tag vor dem Turnierstart trifft den HC Davos ins Mark. Und mit ihm all jene, die sich Tickets beschafft, ein Hotel reserviert und sich auf eine aufregende Altjahreswoche in Davos gefreut haben. Daraus wird nun nichts, und dem HCD entgehen Einnahmen durch Tickets, Gastronomie und Sponsoren. Ohne die Unterstützung von Gemeinde, Kanton und Bund wird der Club diese Absage nicht einfach so überstehen. Und selbst die, sagt Präsident Gaudenz Domenig im Interview mit dieser Zeitung, werde «nicht reichen, um alles zu decken».