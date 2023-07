Unermüdliche Venus Williams – Weil sich ihr Pariser Taxifahrer verfuhr, spielt sie weiter Obschon ihr Körper schmerzt und ihre grossen Erfolge lange zurückliegen, lässt sich die 43-jährige Venus Williams nicht entmutigen. Das demonstriert sie auch in Wimbledon. Simon Graf aus Wimbledon

Aufgeben ist keine Option: Hoch erhobenen Hauptes verlässt Venus Williams den Centre Court. Foto: Kin Cheung (AP)

Venus Williams ist ein Medienprofi. Schon bevor sie in Wimbledon auftrat, wischte sie alle Fragen nach ihrer Zukunft mit einem Handstreich weg. «Ich spiele Wimbledon, bis ich 50 bin», lautete die Überschrift zu ihrem gut fünfminütigen Youtube-Video, in dem sie ihren beschwerlichen Weg zurück in den Tenniszirkus und an ihr Lieblingsturnier dokumentierte. Noch im März hatte sie ihr Bein kaum hochheben können, nachdem sie Anfang Jahr an einem Vorbereitungsturnier fürs Australian Open zwei Sehnen am Oberschenkelansatz gerissen hatte. Nun meldete sie sich für die Rasensaison zurück.

Eigentlich hatte sie nach zwei Jahren, in denen bei ihr eine Verletzung die andere gejagt hatte, genug gehabt vom Tennis. Nach ihrem unglücklichen Trip nach Down Under machte sie zwei Monate einfach Pause. «Ich brauchte eine mentale Auszeit», sagte sie. Im März war sie dann in Paris, wo ihre Schwester Serena ein Apartment besitzt, und der Zufall wollte es, dass sich ihr Taxifahrer verfuhr. «Er fuhr an der Anlage von Roland Garros vorbei», erzählte sie. «Und mir schoss es durch den Kopf: Es wäre schon cool, dort dabei zu sein. Das hat mich motiviert.»

Comeback gegen Naef

Wenn die Geschichte nicht stimmt, so ist sie zumindest schön erfunden. Fakt ist jedenfalls, dass sich die fünffache Wimbledon-Siegerin zurückarbeitete. «Es war eine der härtesten Rehas meines Lebens», sagt sie. Vor drei Wochen gab sie ihr Comeback in ’s-Hertogenbosch gegen die junge Schweizerin Céline Naef und verlor in drei Sätzen. In Birmingham schlug sie in der folgenden Woche mit der Italienerin Camila Giorgi dann schon wieder eine Top-50-Spielerin, verdrehte sich aber das rechte Knie.

Dieses hatte sie nun bei ihrer Rückkehr auf den Centre Court Wimbledons dick einbandagiert. Sie humpelte auf den Platz, sodass man sich fragen musste, ob sie überhaupt spielen könne. Und als sie im dritten Game am Netz umknickte und einen Schrei ausstiess, musste man befürchten, dass es vorbei sei. Mit schmerzverzerrtem Gesicht lag sie auf dem Boden, ihre Gegnerin Elina Switolina eilte zu ihr und brachte ihr ein Frotteetuch, damit sie ihren Kopf darauflegen konnte.

Gestürzt – und wieder aufgestanden: Venus Williams. Foto: Kin Cheung (AP)

Doch Williams stand wieder auf und kämpfte weiter, angefeuert vom Publikum. «Go Venus!», tönte es immer wieder. Obschon sie sichtlich eingeschränkt war, liess es ihr Stolz nicht zu, dass sie aufgab. Und immerhin verwickelte sie Switolina, die in Roland Garros bei ihrer Grand-Slam-Rückkehr als Mutter gleich den Viertelfinal erreicht hatte, in einen Kampf. Schliesslich unterlag sie in eineinhalb Stunden 4:6, 3:6 und verliess die Bühne hoch erhobenen Hauptes und mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

Dass sie in Wimbledon antrat, obschon sie wusste, dass sie nicht ganz fit ist, verdient Respekt. Es tut aber auch ein bisschen weh, zu sehen, wie sie sich, die einst so elegante Athletin, über den Court quält. Wenn sie gut zum Ball steht, sind ihre Schläge immer noch wunderbar. Aber Tennis ist eben auch ein Laufsport. Und wenn sich die Verletzungen an unterschiedlichen Stellen des Körpers häufen, ist das ein untrügliches Warnsignal des Körpers.

Vorkämpferin für die Frauen

Aber egal, wie oft und erfolgreich Venus Williams noch auf der Profitour spielt, ihr Einfluss aufs Tennis war immens. Das ging angesichts der vielen Erfolge ihrer jüngeren Schwester Serena, die am letztjährigen US Open zurücktrat und inzwischen zum zweiten Mal schwanger ist, manchmal vergessen. Denn sie war es, die 2006 mit einem Essay in der Londoner «Times» dafür sorgte, dass in Wimbledon und Roland Garros ab dem folgenden Jahr gleich viel Preisgeld für Frauen und Männer ausgeschüttet wurde.

Damals schrieb sie: «Ich bin der festen Überzeugung, dass die Haltung von Wimbledon das Prinzip der Leistungsgesellschaft abwertet und die jahrelange harte Arbeit schmälert, die die Frauen auf der Tour geleistet haben, um professionelle Tennisspielerinnen zu werden.» Heute sagt sie dazu: «Es war fantastisch, dass der All England Club diese Gelegenheit wahrnahm und sich seiner Verantwortung stellte. Für mich ist das immer noch der beste Moment meiner Karriere.»

Der letzte grössere sportliche Erfolg von Williams liegt schon eine Weile zurück. 2008 feierte sie in Wimbledon den letzten ihrer sieben Grand-Slam-Titel. In den Jahren danach machte ihr die Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom zu schaffen. Inzwischen hat sie ihre Entzündungswerte durch vegetarische Ernährung in den Griff bekommen. Doch jünger wird auch sie nicht.

Nach ihrer Niederlage gegen Switolina ist Williams am Boden zerstört. «Ich habe schon so viele Matches verletzt gewonnen. Das ist fast schon eine Spezialität von mir. Heute habe ich es nicht geschafft.» Doch entmutigen lässt sie sich nicht: «Ich bin eine Wettkämpferin. Das ist mein Job.» Bis bald auf der nächsten grossen Tennisbühne.

