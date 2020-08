Interview zu Genfs Spitzenwerten – «Weil wir Clubs geschlossen haben, feiern die Leute Privatpartys im grossen Stil» Genfs Gesundheitsdirektor Mauro Poggia legt sich mit der Partyszene an, um die hohen Corona-Infektionszahlen nach unten zu drücken. Nun droht er mit Strafverfahren. Philippe Reichen aus Genf

«Es ist nicht einfach, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Massnahme zu treffen»: Genfs Gesundheitsdirektor Mauro Poggia (MCG) kämpft gegen die anhaltend hohen Corona-Infektionen in seinem Kanton. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Herr Poggia, der Kanton Genf registriert ein Drittel aller Schweizer Corona-Fälle. Sind Sie beunruhigt? Ein Drittel ist zu hoch. Im Juli registrierten wir zeitweise 60 Infektionen pro Tag, heute maximal 40. Die Zahlen sind nach wie vor erhöht, aber sie sinken, darum bin ich nicht beunruhigt, sondern weiss, dass die getroffenen Massnahmen wirken.

Sie haben im Juni Diskotheken und Nachtclubs geschlossen. Neu verlangen sie, dass bei Veranstaltungen bis 1000 Personen Personengruppen maximal 100 Leute umfassen und Kontaktdaten abgegeben werden. Damit stellen wir sicher, dass unser Contact-Tracing weiter funktioniert. Pro infizierte Person müssen im Durchschnitt 10 Personen kontaktiert und in Quarantäne geschickt werden. Bei 60 Neuinfektionen pro Tag sind das 600 Leute. Das ist auf Dauer kaum aufrechtzuerhalten. Um die Kontrolle nicht zu verlieren, müssen wir Gruppen bei Veranstaltungen möglichst klein halten, vorausgesetzt es werden keine Masken getragen und das Social Distancing ist nicht möglich. Die Massnahme hat aber noch einen anderen Grund.

Der wäre? Weil wir Clubs und Diskotheken geschlossen haben, feiern die Leute Privatpartys im grossen Stil. Die Grenze von 100 Leuten und die Registrierpflicht gilt auch für Private. Wer dagegen verstösst, dem droht ein Strafverfahren …

«Statt in Genf feiern die Leute jetzt einfach andernorts.» Mauro Poggia

… oder er feiert einfach in der Waadt, wo diese Regeln nicht gelten. In der Waadt sind Discos und Clubs noch immer geöffnet. Ich schliesse nicht aus, dass die Corona-Fallzahlen da wieder steigen. Statt in Genf vergnügen sich die Leute jetzt einfach andernorts. Wir wollen verhindern, dass Genf zu einem Ibiza wird. Ibiza schloss seine Discos, das Partyvolk zog in Privathäuser, und die Zahl der Corona-Infektionen explodierte.

Wie steht es um die Corona-Patienten in Ihren Spitälern? Sechs Corona-Kranke lagen an diesem Wochenende in unseren Unikliniken. Niemand benötigte Intensivpflege. Die Krankheitsverläufe sind milder als im Frühling, und wir sind in der medizinischen Betreuung weiter. Vor allem bei der Versorgung der Lungen und Atemwege machten wir Fortschritte. Die Erkrankten sind zudem relativ jung, im Durchschnitt sind sie zwischen 19 und 29 Jahre alt. Die meisten leben aber in Familien, was die Verbreitung des Virus begünstigt.

Sie forderten als erster Gesundheitsdirektor eine Maskenpflicht im ÖV. Kam die Massnahme zu spät? Es ist immer schwierig, die richtige Massnahme im richtigen Moment zu treffen. Erst nach drei bis vier Monaten kann man abschätzen, ob man richtig gehandelt hat. In Frankreich muss man heute in gewissen Städten in einzelnen Strassen eine Maske tragen. Für Genfs Einkaufsstrassen eine Maskenpflicht einzuführen, wäre derzeit undenkbar. Die Leute würden das nicht verstehen. Aber vielleicht wissen wir in einigen Wochen, dass Frankreich richtig entschieden hat.

Kommenden Montag beginnt in Genf das neue Schuljahr. Macht Sie das nervös? Ich stelle mir Fragen: Was machen wir, wenn ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wird? Schicken wir nur den einen Schüler oder die ganze Klasse in Quarantäne? Was wird dann aus dem Schulunterricht? Falls es Fälle gibt, müssen wir auf die Fragen Antworten finden. Das wird nicht einfach sein.