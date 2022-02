Weltweite Farbtrends – Weiss dominiert den Automarkt Silber, Grau und Schwarz sind hierzulande die beliebtesten Autofarben. Weltweit hat aber ein anderer Ton die Spitzenposition inne. Holger Holzer

Weiss gilt als sauber und rein. Für die Dominanz auf dem Weltautomarkt gibt es aber auch andere Gründe. Foto: Daimler AG

Weiss war auch 2021 die weltweit mit Abstand beliebteste Autofarbe. Rund 35 Prozent aller Neuwagen waren in diesem Ton lackiert, wie aus dem «Global Color Popularity Report» des Chemieunternehmens PPG hervorgeht. Während der Weiss-Anteil gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt gestiegen ist, blieb Schwarz auf Rang zwei konstant bei 18 Prozent. Auf dem dritten Rang legte Grau um 2 Prozentpunkte auf 14 Prozent zu.

Beliebteste «bunte» Farbe war Blau mit 8 Prozent, die hinter Silber mit 11 Prozent Platz fünf im Beliebtheits-Ranking einnimmt. Es folgten Rot (7 Prozent), Braun (4 Prozent) und Grün (2 Prozent). Alle anderen Farben sowie Zweifarbenlackierungen teilten sich ein Prozent des Welt-Neuwagenmarkts.

Die starke Position von Weiss rührt vor allem von dessen grosser Beliebtheit in Asien und Südamerika her, wo sie Anteile um die 40 Prozent hat. Neben praktischen Überlegungen – die Farbe reflektiert Hitze gut – spielen dabei auch kulturelle Vorlieben eine Rolle. In Europa und den USA muss sich Weiss hingegen mit Grautönen die Spitzenposition teilen – beide liegen im Bereich von 20 bis 26 Prozent.

