Persönlicher Rundgang im Kunsthaus – «Weisswäscherei» – oder: Graue Wände für Männer und Firmen Am Samstag wurde der Neubau des Zürcher Kunsthauses eröffnet, und viele Funktionsjacken kamen. Louis XIV. hätte sich hier wohlgefühlt. Kevin Brühlmann

Eine Frau fotografiert ein Bild in der Ausstellung «Earth Beats» im Neubau des Kunsthauses. Foto: Anna-Tia Buss

Im Garten hinter dem Kunsthaus Zürich sitzt eine Frau in den Fünfzigern und telefoniert.

«Ja, hallo, hab gerade deine E-Mail gelesen, ihr habt ein Konzert? Muss leider passen, ist zu kurzfristig, ja, Mensch. Ja, bin gerade hier an der Eröffnung des Kunsthauses, ja, hab die Bührle-Ausstellung intern boykottiert – weiss man ja nicht so genau, weisste, der Waffenfabrikant, weiss man nicht genau, woher und wie er die Sachen bekommen hat, so Nazi-Raubkunst … Aber die «Earth Beats» war ganz schön, weisste, die andere Ausstellung. Ja, ich sitze hier jetzt draussen und trinke einen gespritzten Weissen, warte, ich schick dir gleich ein Selfie. Und sag Bescheid beim nächsten Konzert … Ach, du bist zu selbstkritisch. Ja, ich schick dir noch ein paar Fotos.»