Horoskope fürs Corona-Jahr – Weit und breit kein Problem erkannt Seit Beginn der Pandemie fallen Horoskope auffällig positiv aus. Sind Sternbilder immun gegen Coronaviren? Titus Arnu

Ganz viele Sternbilder: Die Milchstrasse von La Palma aus gesehen. Foto: Getty

Das Jahreshoroskop für 2020 klang vielversprechend: «Sie haben dermassen positive Sterne, dass Sie mit grosser Sicherheit davon ausgehen können, dass Sie 2020 gesund bleiben.» Auch mit dem Job und in der Liebe hätte bei Jungfrauen alles spitzenmässig werden sollen, wie damals in der «Astro-Woche» stand. Und zwar, weil «Uranus sich im neunten Solarhaus befindet.» Leider lief dann alles doch ungünstiger ab, nicht nur für Jungfrauen. Auch andere Tierkreiszeichen wurden nicht von Covid-19 verschont, einige erkrankten ernsthaft.

Astrologische Jahresvorhersagen hatten nicht mal ansatzweise angedeutet, dass es zu einer weltumspannenden Seuche kommen würde. Die deutsche Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) hat die Prognosen der esoterischen Augurenzunft ausgewertet, mit klarem Ergebnis: Hellseher tappten komplett im Dunkeln. Die Wochen- und Monatsprognosen, die in Frauenzeitschriften und Tageszeitungen erscheinen, fielen indes im Vergleich zu den Vorjahren deutlich positiver aus. Für den Mathematiker Michael Kunkel, der seit fast 20 Jahren solche Weissagungen analysiert, ist das keine Überraschung: «Jedes Jahr gibt es schwammige Prognosen bezüglich Krankheiten und Epidemien, aber die weltweiten Folgen von Covid-19 hat vorab niemand erkannt.»

Und jetzt die Gangster-Roboter

Elizabeth Teissier, Schweizer Sternendeuterin mit der Eigenbezeichnung «Botschafterin der Astrologie in Europa», hat für 2021 ein «Jahr der Prüfungen» vorausgesehen. Vorerst wurden nur die Horoskope selbst geprüft: In einer aktuellen Untersuchung von OnlineCasinosDeutschland.com wurden Horoskope auf ihren positiven und negativen Gehalt gecheckt. Zwar mit dem eher plumpen Ziel, die Leute zum Glücksspiel zu animieren, aber doch mit unfreiwillig erhellendem Ergebnis: Die Diskrepanz zwischen glücksverheissendem Geschwurbel und der traurigen Realität war 2020 besonders krass. In 432 untersuchten Horoskopen wurden 89 Prozent positive und elf Prozent negative Voraussagen gefunden, deutlich mehr als 2019 und 2018.

Immerhin prophezeite das kanadische Medium Nikki Pezaro für 2020 Unheil: Ein Riesenaffe à la King Kong sollte auf einer einsamen Insel entdeckt werden, ein Roboter eine Bank überfallen und Pinguine in einer Stadt wehrlose Menschen terrorisieren. Immerhin ist wenigstens das Im Horrorjahr 2020 nicht wahr geworden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.