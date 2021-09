Stipendien für Niedrig-Qualifizierte in Zürich – Weiterbildung soll keine Frage des Geldes sein Der Zürcher Stadtrat schafft ein neues Angebot für Menschen mit tiefem Einkommen, damit sie sich langfristig im Arbeitsmarkt halten können. Tina Fassbind

Arbeitsmarkt im Wandel: Um sich den neuen Gegebenheiten anzupassen, sind Weiterbildungen nötig. Foto: imago images/Westend 61

Es sei ein «Versuch auf grünem Feld», ein schweizweit einzigartiges Pilotprojekt, sagt Stadtrat Raphael Golta (SP). Gemeint sind die sogenannten Arbeitsmarktstipendien der Stadt Zürich, die der Vorsteher des Zürcher Sozialdepartements am Freitag den Medien vorstellte.

Im Gegensatz zu den klassischen Ausbildungsstipendien, welche die Sicherung des sozialen Existenzminimums garantieren, will der Stadtrat mit den neuen Arbeitsmarktstipendien auch Personen über dem Existenzminimum unterstützen, damit sie nicht wegen fehlender Finanzen auf Weiterbildungen verzichten. Sie sollen den Anforderungen des Arbeitsmarktes auch langfristig entsprechen können.

Lebensstandard halten oder ausbauen

Grund für die Massnahme: Personen mit tiefen Qualifikationen oder ohne Berufsausbildung haben das höchste Risiko, irgendwann Sozialhilfe beziehen zu müssen. Sie gehen meist einer Arbeit nach, die nicht existenzsichernd ist. Eine Weiterbildung kommt für viele in dieser Situation nicht infrage, weil die Kosten zu hoch sind. Auch ein Erwerbsausfall für die Zeit der Schulung wäre für sie kaum tragbar.

«Wir rechnen damit, dass das neue Angebot Kosten von bis zu fünf Millionen Franken pro Jahr nach sich ziehen wird.» Raphael Golta, Vorsteher des Zürcher Sozialdepartements

Hier setzt die Stadt mit dem neuen Angebot an. «Wir wollen mit den Stipendien Anreize für diese Bevölkerungsgruppe schaffen, ihren Lebensstandard zu halten oder weiter aufsteigen zu können», sagt Golta.

Konkret sollen vor allem jene von den neuen Stipendienbeiträgen profitieren, deren Anstellung durch die Entwicklung am Arbeitsmarkt am stärksten gefährdet ist. Welche Form der Weiterbildung im Einzelfall sinnvoll und nötig ist, prüft das Laufbahnzentrum der Stadt Zürich. «Wir rechnen damit, dass das neue Angebot Kosten von bis zu fünf Millionen Franken pro Jahr nach sich ziehen wird», sagt Golta.

Arbeitsfähig und älter als 25

Bevor die Stadt ihre Mittel spricht, müssen alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sein. Erst wenn Antragsstellende belegen können, dass sie selbst aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht für die Kosten der Weiterbildung aufkommen können, keine ausreichenden Beiträge vom Arbeitgeber erhalten und auch keine anderen staatlichen Leistungen beanspruchen können, sind sie beitragsberechtigt.

«Es ist ein Versuch auf grünem Feld »: Stadtrat Raphael Golta stellt ein neues Stipendienmodell der Stadt Zürich vor. Foto: Urs Jaudas

Wer ein Stipendium beantragen will, muss zudem seit mindestens zwei Jahren in der Stadt Zürich wohnen, arbeitsfähig und älter als 25 Jahre sein. Der letzte Ausbildungsabschluss muss mindestens drei Jahre zurückliegen, die beantragte Weiterbildung an die jeweilige Erwerbserfahrung anknüpfen und einen Nutzen im Arbeitsumfeld aufweisen.

Wie kommt man an die Zielgruppe?

Die grösste Herausforderung werde es nun sein, die Zielgruppe zu erreichen. «Das ist nicht einfach, weil dieser Teil der Bevölkerung oft weit weg ist von Institutionen und Informationen», sagt Golta. Man werde unter anderem Flyer auflegen oder in Briefkästen verteilen. Auch arbeite man zusammen mit Bildungsinstitutionen, Gewerkschaften oder weiteren Partnerorganisationen wie beispielsweise der Caritas. «Wir wollen im Laufbahnzentrum ein niederschwelliges Angebot schaffen, wo sich Interessierte gratis beraten lassen können.»

«Es ist ein wichtiger Puzzlestein, um Menschen im Arbeitsmarkt zu halten oder ihnen einen Wiedereinstieg zu ermöglichen.» Stadtrat Raphael Golta

Es sei zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer abzuschätzen, wie gross das Interesse am neu geschaffenen Angebot der Stadt sein könnte. Trotzdem sei das Pilotprojekt zeitlich nicht befristet. «Wir betreten Neuland, aber es ist ein wichtiger Puzzlestein, um Menschen im Arbeitsmarkt zu halten oder ihnen einen Wiedereinstieg zu ermöglichen. Die Sozialhilfe darf nicht die einzige Möglichkeit sein, diese Bevölkerungsgruppe aufzufangen», sagt der Stadtrat.

Noch muss der Zürcher Gemeinderat über das Novum entscheiden. Sollte der politische Prozess wie geplant verlaufen, würde die Verordnung ab nächstem Sommer 2022 in Kraft treten – und die Stipendien könnten beantragt werden.

