Härtefallgeld für Zürcher Unternehmen – Weitere 660 Millionen Franken für Firmen in Not Der Zürcher Kantonsrat stockt den Topf für Härtefallgeld auf. Und der kantonale Finanzverwalter erbleicht. Kevin Brühlmann

«Die Mittel werden morgen fliessen», sagte Finanzdirektor Ernst Stocker – und schaute auf seinen bleichen Finanzverwalter. Foto: Dominique Meienberg

Ernst Stocker, der SVP-Finanzdirektor, trat ans Rednerpult und sagte im schönsten Wädenswiler Hochdeutsch: «Mein Finanzverwalter – er sitzt dort hinten – ist etwas bleich.» Nicht, weil er so viel Geld ausgeben müsse, sondern weil er so viel zu tun habe.

Kein Wunder: Am Montag im Kantonsrat ging es um 663 Millionen Franken – eine Summe, die in normalen Zeiten unwirklich erscheint. Das Geld soll im Rahmen des sogenannten Härtefallprogramms an Firmen in Not gehen.

«Wenn Sie heute den Beschluss fällen, werden morgen die Mittel fliessen», sagte Ernst Stocker. Niemand der anwesenden Kantonsrätinnen und Kantonsräte hatte etwas dagegen. Als darüber abgestimmt wurde, sagte nur einer Nein: SVP-Politiker Hans-Peter Amrein (weshalb, war nicht klar).