Verbrechen im bayerischen Wunsiedel – Weiterer Tatverdächtiger nach Tötung von Zehnjähriger in Kinderheim Ermittler haben im Zusammenhang mit dem Verbrechen in Bayern einen 25-Jährigen Mann verhaftet. Der Verdacht eines Sexualdelikts an dem Mädchen habe sich bestätigt.

An der Zufahrtsstrasse zum Tatort liegen Blumen, Kuscheltiere und Grablichter. Foto: Daniel Vogl (Keystone)

Nach der Tötung eines zehnjährigen Mädchens im bayerischen Wunsiedel haben die Ermittler eine weitere Spur. Neben dem bereits seit längerem verdächtigen elfjährigen Jungen sei ein 25 Jahre alter Mann ins Visier der Sonderkommission geraten, der inzwischen in Untersuchungshaft sitze, teilten die Polizei in Bayreuth und die Staatsanwaltschaft Hof am Freitag mit. Der Verdacht eines Sexualdelikts an dem Mädchen habe sich bestätigt, hiess es zudem.

Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab demnach, dass die Zehnjährige durch Gewalteinwirkung gegen den Hals starb. Die Kriminaltechnik sicherte nach der Tat in der Nacht zum 4. April Spuren. Es habe sich eine Übereinstimmung ergeben, die auf den 25-Jährigen hinweise, teilten die Ermittler mit.

Der Mann stamme aus dem Landkreis. Am Donnerstag sei er vorläufig festgenommen worden. Nachdem sich der Verdacht gegen ihn erhärtet habe, sei ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Tötungs- und eines Sexualdelikts erlassen worden. Der 25-Jährige habe den Vorwurf bislang aber nicht eingeräumt.

Auch der Elfjährige wurde den Ermittlern zufolge befragt. Er habe sich aber nicht zur Tat geäussert. Das Mädchen war tot in einem Zimmer einer Jugendhilfeeinrichtung gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen nun die jeweilige mögliche Beteiligung des Jungen und des Manns an der Tat klären.

AFP/ij

