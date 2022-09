Musikempfehlungen und Warnungen – Welche Alben sich in diesem Monat lohnen – und welche nicht Neue «Greatest Hits» von Muse, Rap über Gummipuppen von Pussy Riot und die Abtragung des American Dream von Matthew E. White. Jakob Biazza

Nett war früher: Megan Thee Stallion. Auf ihrem neuen Album nimmt die Rapperin nun ihre womöglich glaubwürdigste Rolle ein: sich selbst. Foto: PD

Muse: «Will of the People»

Was für ein irres Stück Musik. Also, was heisst Musik? Musik machen Beyoncé oder vielleicht auch Metallica. Muse schreiben Hymnen an den Untergang. Von Seelen. Von Menschen. Von Staaten, Systemen, der Erde. Im Normalfall. Bevor er sich an «Will of the People» (Warner Music) machte, fand Frontmann Matthew Bellamy sich nun aber auch noch zwischen Pandemie-Leere, Black-Lives-Matter-Protesten, Waldbränden und der nahenden Geburt eines weiteren Kindes und sah die Welt also endgültig: am Abgrund.